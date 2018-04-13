Национальная сборная Таджикистана по футболу поднялась на шесть строчек в новом рейтинге Международной федерации футбольных Ассоциаций.

Новая версия рейтинга была опубликована на сайте ФИФА 12 апреля.

Теперь в активе таджикской сборной 271 очко.

Среди азиатских команд сборная Таджикистана занимает 22-е место. В Азии первое место у Ирана (36-е место в мире, 727 очков), второе – у Австралии (40-е место, 700 очков), а третье – у Японии (60-е место, 528 очков).

Следующее обновление рейтинга ФИФА состоится 17 мая.

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