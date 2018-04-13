С 1 апреля нынешнего года в Душанбе закрыли единственную ветеринарную клинику в стране, которая работала под началом Государственной службы ветеринарного надзора РТ.

Помимо нее, были также расформированы Государственная служба фитосанитарного надзора, Государственная служба по племеневодству и Государственная инспекция по семеноводству.

По словам бывшего директора Государственной службы ветеринарного надзора РТ Бобошо Кармишева, это было решением Комитета по продовольственной безопасности при правительстве РТ, которая сейчас занимается реформированием структуры.

Частная ветклиника в Душанбе Фото Asia-Plus

«Комитет намерен создать структуру, отвечающей международным стандартам. Иными словами, это временная мера, и совсем скоро будет создана новая модернизированная организация», - сказал он.

Однако не все разделяют столь оптимистические прогнозы.

По словам владельца частной ветклиники Душанбе Махмадрасула Болтаева, более 1000 сотрудников ветеринарной службы лишились своей работы, и когда он обратился с предложением трудоустроить их у себя, ему не было дано никакого вразумительного ответа.

«Мол, должны дать штат, а если не дадут, мы вам сообщим, ответили мне, - говорит Махмадрасул Болтаев. – А тем временем, сейчас сезон болезней, и ни дай Бог начнется эпидемия сибирской язвы, бешенства или других болезней – проблем потом не оберемся. Государство не должно существовать без ветеринарной службы».

Болтаев предположил, что ситуация могла измениться, если бы мы последовали имеющейся мировой практике, а именно открыли больше частных клиник в городах и районах, которые бы контролировали государственные инспекторы.

Отметим, что в Душанбе и Худжанде на город имеется всего по одной частной ветклинике, а в других районах они и вовсе отсутствуют.

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