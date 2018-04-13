Начальник караула пожарно-спасательной части N2 в Кемерово Сергей Генин, в отношении которого Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", в ходе судебного заседания не признал свою вину.

По версии СК, Генин вместе с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Но, когда один из сотрудников доложил ему, что на четвертом этаже ТЦ в кинозале N2 находится большое количество людей, в том числе детей, и указал на расположенный рядом лестничный марш как на кратчайший путь к кинозалу, Генин это проигнорировал, передает Newsru.com.

Следователи убеждены в том, что в результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть "не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на четвертом этаже в кинозале N2".

Сам пожарный, в свою очередь, в ходе судебного заседания в четверг, 12 апреля, изложил свою версию событий. "К нам подошел охранник и сказал: "Там дети наверху, пойдемте, я вас провожу", - и мы побежали за ним. Я себя виноватым не считаю, мы сделали все правильно", - подчеркнул он.

"Там много было людей, все кричали. У меня два уха, их там было больше двадцати, я уверен точно, ко мне подошел представитель администрации объекта, охранник, и повел нас туда за собой, мы за ним побежали", - продолжил Генин.

По его словам, пожарные "сделали все, что могли и не могли" в ТЦ "Зимняя вишня". "Ни один пожар не бывает одинаковым, все они разные и все начинаются и заканчиваются по-разному. Второй раз, когда мы пошли, мы все-таки нашли человека и спасли его, и вынесли его из дыма, из огня. И у меня закончился кислород", - добавил обвиняемый.

Генин стал восьмым фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Пожар произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

В конце марта были задержаны несколько человек. 28 марта суд арестовал на два месяца Надежду Судденок - арендатора "Зимней вишни". Также суд отправил под стражу охранника ТЦ Сергея Антюшина, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. По версии следствия, Антюшин 25 марта не включил находившуюся на ручном управлении пожарную сигнализацию в ТЦ.

Кроме того, арестован на два месяца технический директор компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината - Георгий Соболев, отвечавший за безопасность в ТЦ. По делу о пожаре также были задержаны сотрудник и директор занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании "Системный интегратор" Александр Никитин и Игорь Полозиненко.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus