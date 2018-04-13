Здоровье попавшего 5 апреля в одну из больниц города Сиэтла (США) Народного поэта Таджикистана Бозора Собира намного улучшилось.

Об этом «АП» сообщил глава Союза писателей Таджикистана Низом Косим.

"Бозор Собир чувствует себя намного лучше, только слабость мешает ему вернуться в Таджикистан. Мы ждем его возвращения в Душанбе», - отметил Низом Косим.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, узнав о том, что известный таджикский поэт Бозор Собир попал в больницу в США, поручил внешнеполитическому ведомству страны, посольству Душанбе в Вашингтоне, постоянному представительству Таджикистана при ООН и другим соответствующим органам навестить его и оказать ему всяческую помощь.

Рахмон поручил дипломатам оказать содействие поэту, его семье в решении существующих проблем, оказать всяческую поддержку в его лечении для его быстрейшего возвращения на Родину.

Бозору Собиру 79 лет, он родился в селе Суфиён Файзабадского района. В 1962 году закончил филологический факультет Таджикского государственного университета. В 1970-80 годы Бозор Собир был одним из самых популярных поэтов в стране. В конце 1980-х присоединился к Демократической партии Таджикистана.

В 1990 поэт был избран депутатом Верховного совета Таджикистана от избирательного округа Файзабад, и до сих пор является чуть ли не единственным народным избранником, который по собственной воле покинул парламент.

В 1993 году Бозора Собира заключили на 9 месяцев в тюрьму. В конце 1993 года при содействии правозащитных организаций он вышел на свободу, после чего отправился в Москву, а оттуда в США.

Накануне президентских выборов 2013 года Бозор Собир вернулся на родину после долгих лет отсутствия и был принят президентом Эмомали Рахмоном. Тогда таджикские власти заявили, что возвращение известного поэта не имеет отношения к предстоящим президентским выборам.

Вскоре Бозор Собир призвал таджикскую интеллигенцию объединиться вокруг лидера страны. Он также выступил за запрет деятельности Партии исламского возрождения Таджикистана.

В сентябре 2013 года указом Эмомали Рахмона был награжден орденом «Звезда Президента».

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