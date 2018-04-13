В поселке Коммунарка Новой Москвы задержан активист оппозиционного движения «Группа 24» Зулфикор Холов, сообщает портал TajInfo.

Полиция задержала его днем 11 апреля, уточняет портал, а 12 апреля доставила в прокуратуру.

Зульфикахор Холов, один из активистов движения «Группа 24», принимал активное участие в ее деятельности. С 2014 по 2015 года Зульфикахор находился в городе Стамбул. Покинул Турцию после убийства лидера движения Умарали Кувватова.

В данный момент не известно задержание было произведено по запросу таджикских властей или у полиции были другие причины, сообщает портал.

Имя Холова значится под №1309 в списке «лиц, причастных к финансированию терроризма», опубликованном в марте 2018 года Нацбанком Таджикистана.

Он стал известен в 2015 году после того, как его выступление на московском митинге «Группы 24» появилось в YouTube. Тогда он раскритиковал власти Таджикистана за то, что они относятся к трудовым мигрантам как к источнику притока денежных переводов, поддерживающих их бизнес, и не интересуются условиями их жизни на чужбине.

19 марта в Турции после публикации списка Нацбанка были задержаны председатель движения Сухроб Зафар и его сподвижник Насим Шарипов.

«Группа 24» была основана предпринимателем Умарали Кувватовым в 2012 году после его эмиграции из Таджикистана в Турцию и организовала в 2014 году серию акций против властей Таджикистана.

После этого Верховный суд республики объявил о внесении группы в список запрещенных организаций и приостановил ее деятельность на территории страны.

Умарали Кувватов, лидер «Группы 24», был застрелен в Стамбуле в марте 2015 года.

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