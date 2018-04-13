Депутаты Государственной думы в законопроекте об ответе на зарубежные санкции предложили производить в России американские товары без разрешения правообладателей. Об этом со ссылкой на текст документа пишет «Интерфакс».

О каких конкретно товарах идет речь, не уточняется. Список будет определять правительство.

«Исчерпание исключительного права» смогут применять не только против США и американских компаний, но и против «иных государств».

«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал замглавы комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов.

Документ был подготовлен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами парламентских фракций, но пока не опубликован на сайте Думы.

В законопроекте также предлагается дать правительству право вводить ограничения на ввоз любых товаров из США, ограничить работу в России международных рейтинговых агентств, приостановить сотрудничество в различных отраслях.

6 апреля США ввели новые санкции против россиян и российских компаний. Под санкции, в частности, попали миллиардеры Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Новые санкции привели к падению курса рубля и котировок российских компаний.

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