ЕБРР и Зеленый Климатический Фонд (ЗКФ) предоставляют пакет финансирования в размере 88 миллионов долл. США для завершения реабилитации Кайраккумской ГЭС (КГЭС) и поддержки Таджикистана по улучшению электроснабжения.

Предоставление кредита позволит завершить амбициозную программу инвестиций, которая была начата в 2014 году при финансовой поддержке ЕБРР и Пилотной программы по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям Климатических Инвестиционных Фондов при поддержке Австрии и Соединенного Королевства. Правительство Австрии вновь финансирует поддержку в области технического сотрудничества, сообщает в распространенном пресс-релизе офиса ЕБРР.

Новое финансирование будет направлено на реализацию второго и заключительного этапа реабилитации и модернизации 60-летней КГЭС, которая обеспечивает электроэнергией 500 000 человек. В рамках инвестиционного проекта будут осуществлены бетонные работы на плотине и установлены компоненты из гидравлической стали, турбины и электромеханическое оборудование для четырех энергоблоков.

Полная реабилитация объекта увеличит установленную мощность гидроэлектростанции с нынешних 126 МВт до 174 МВт. В рамках модернизации будут внедрены инновационные меры по обеспечению устойчивости к климатическим изменениям, которые позволят гидроэлектростанции справиться с ожидаемым воздействием климатических изменений на гидрологию страны.

Дополнительно в рамках проекта будет повышен потенциал Таджикского гидроэнергетического оператора в области прогнозирования, оценки и управления климатическими рисками, путем внедрения лучшей международной практики ведущих стран, таких как Канада.

Таджикистан является одной из стран, наиболее уязвимых к климатическим изменениям. Ледниковая гидрология страны и, соответственно, гидроэнергетический сектор очень чувствительны к последствиям изменения климата, и проект предлагает модель того, как тщательно запланированные инвестиции могут сделать гидроэнергетику более устойчивой.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал около 600 миллионов евро (эквивалент 700 миллионов долларов США) в различные сектора экономики Таджикистана. Помимо этого, ЕБРР активно поддерживает усилия Таджикистана по адаптации к последствиям изменения климата.

Например, посредством своей кредитной линии CLIMADAPT, ЕБРР сотрудничает с местными банками по предоставлению кредитов фермерам, малым предприятиям и домашним хозяйствам в области финансирования технологий для повышения эффективности использования энергетических и водных ресурсов и устойчивого управления земельными ресурсами в целях улучшения использования ресурсов, уязвимых к климатическим изменениям.