Роскомнадзор внес веб-адреса web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов. Доступ к ним на момент публикации новости не ограничивается, пишет Медуза.

В качестве органов, принявших решение о внесении в реестр, указаны Таганский районный суд Москвы и Роскомнадзор.

13 апреля Таганский суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил заблокировать мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор может приступить к блокировке немедленно.

Представители мессенджера на заседание не пришли, но намерены обжаловать решение.

Между тем, основатель Telegram Павел Дуров выступил с обращением к пользователям своего мессенджера, который 13 апреля был заблокирован по решению суда на территории России.

Он пообещал, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют дополнительных действий от пользователей. При этом он не гарантировал 100-процентную доступность сервиса без VPN. Также он предупредил, что в первые часы блокировки Telegram сторонние VPN/Proxy-сервисы могут оказаться перегружены и будут работать медленно.

В своем телеграм-канале Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпрометированы из страха или жадности.