Ситуация в мире напряженная: США и западные союзники все-таки нанесли удар по Сирии. Как ответит Россия, пока не известно.

Еще ранее, предвещая эту ситуацию, российские СМИ начали выпускать материалы, посвященные возможному военному конфликту России и США, — например, о том, какие продукты брать в бомбоубежище...

Медуза собрала подборку, о чем говорилось в этих публикациях и сюжетах.

«Россия 24»

Сюжет канала «Россия 24», вышедший вечером 10 апреля, широко цитировали в СМИ и соцсетях. Зрителям сначала рассказали о «раздувании истерии» о грядущей Третьей Мировой, а затем все же дали ряд советов для тех, кто «поддался панике».

В сюжете рассказывается о том, какие продукты стоит и не стоит брать с собой в бомбоубежище. Главный вывод: придется обходиться без сладостей, так как они усилят жажду, а вода — самый ценный ресурс.

«Лайф»:

«Лайф» утром 12 апреля опубликовал подборку советов по выживанию после ядерного удара. В начале статьи тоже говорится о «приступах страха и истерии» в соцсетях по поводу возможного начала «ядерного апокалипсиса»; автор признает, что «градус паранойи в воздухе резко повысился».

В материале советуют укрываться в метро — но подойдут для этого, по мнению издания, далеко не все станции. «Вам нужны станции глубокого залегания, которые оборудованы задвигаемыми дверями и хорошей системой вентиляции. Среди глубоких станций можно отметить „Адмиралтейскую“ в Санкт-Петербурге и станцию „Парк Победы“ в Москве», — говорится в статье.

47news.ru и «Фонтанка»:

Петербургское издание 47news выпустило в ночь на 12 апреля репортажиз бомбоубежища (точнее, из «защитного сооружения гражданской обороны на 1200 укрываемых»), а родственная ему «Фонтанка» частично перепечатала материал. В нем рассказывается о том, в каких условиях придется сидеть и лежать людям (на лежаках деревянные подголовники и нет матрасов), а также насколько надежно убежище.

Появление обзора автор объясняет так: «Раз уж в заголовках между Путиным и Трампом замелькало слово „война“, то мы спустились в убежище для мирного населения».

«Московский комсомолец»:

Еще один материал о бункерах вышел 11 апреля в «Московском комсомольце». Главное, что интересовало автора, — сколько будет стоить строительство убежища. Как рассказал собеседник издания, «специалист по защитным сооружениям», на более-менее полноценный бункер придется потратить не меньше пяти миллионов рублей.

«Мойка78»:

Обзор петербургских убежищ подготовило и другое местное издание — «Мойка78». Материал посвящен вариантам, которые продаются и сдаются на сайтах объявлений. Так, автор нашла подвал за 358 тысяч рублей в месяц и бомбоубежище за 125 миллионов рублей. Как и в других таких материалах, интерес к теме «Мойка78» объяснила «накаленной международной ситуацией».