Ошский городской суд приговорил жителя села Гайрат сельского округа Жоош Кара-Суйского района к 15 годам тюрьмы за покушение на президента Узбекистана, пишет кыргызское издание Turmush.

Подсудимому Даниярбеку [имя изменено С.Д.], 1988 года рождения, были предъявлены обвинения по ст. 27-226 ч.2 («Терроризм»), ст. 241 ч.2 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 299-1 ч.3 («Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды») Уголовного кодекса КР.



В ходе следственных мероприятий было установлено, что, начиная с 2013 года, подсудимый Даниярбек посещал одну из мечетей села Кашкар-Кыштак, где познакомился с имамом мечети С.М и его сторонником О.И. Все они призывали ехать в Сирию для участия в боевых действиях. Имам мечети является активным членом международной террористической организации «Джаамат-Таухид ва Джихад». Кроме того, имам мечети и его сподвижники по возвращению из Сирии призывали к дестабилизации ситуации в городах Ош и Бишкек. Даниярбек решил поддержать их идеи, но заявил, что не может отправиться в Сирию в связи с семейными обстоятельствами. Он заверил их, что будет оказывать всяческую поддержку на территории Кыргызстана.



Имам мечети и его сподвижники в том же году выехали в Сирию, где и по сей день являются членами международной террористической организации «Джаамат-Таухид ва Джихад».

В 2017 году Даниярбек выходит на связь с членами международной террористической организации посредством Telegram и заявляет о готовности к «джихаду» на территории Кыргызской Республики. Имам мечети и его сподвижники запросят у Даниярбека 6000 долларов — на покупку оружия, боеприпасов и подготовку террористического акта. Но Даниярбек не смог им выслать деньги, так как такой суммы у него не было.



В августе 2017 года они достигли договоренности о том, что террористический акт необходимо приурочить к государственному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Бишкек.

Кроме того, речь шла о совершении террористического акта на территории генерального консульства РФ в городе Ош и русской православной церкви. Даниярбек приобрел 500 граммов пластита и детонатор. Его планы не были воплощены в реальность, так как 3 сентября 2017 года он был задержан сотрудниками спецслужб.



Во время проведенных обысков в его доме были обнаружены подрывной шнур, пластит и детонатор.



На судебном заседании Даниярбек свою вину не признал и заявил, что все было подстроено сотрудниками спецслужбы.

По его словам, 2 сентября вместе со своим другом он стоял на улице и разговаривал. В этом время подъехал автомобиль марки «Жигули» белого цвета, из которого вышли несколько мужчин и, применив физическую силу, затолкали его в машину. В здании управления ГКНБ, как говорит Даниярбек, сотрудники предъявили ему обвинение в том, что он якобы побывал в Сирии, знаком с неким Атабеком. Все сказанное сотрудниками спецслужбы Даниярбек опровергал, после чего его посадили на стул и начали пытать при помощи электропровода. В случае если он не признается, ему пригрозили расправой над всеми членами его семьи. По словам Даниярбека, после серии пыток и запугиваний он был вынужден поставить подпись в письме с признательными показаниями.



Рассмотрев материалы дела, суд посчитал все собранные материалы достаточными для доказательной базы и принял следующие решение:



- по ст. 27-226 ч.2 («Терроризм») - 15 лет тюрьмы с конфискацией;



- по ст. 241 ч.2 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) — 5 лет лишения свободы;



- по ст. 299-1 («Организованная деятельность, направленная на возбуждение национальной, расовой, религиозной или межрегиональной вражды») - 3 года тюрьмы.



При совокупности преступлений суд, назначив наказание отдельно за каждое преступление, суд окончательно определил наказание путем полного или частичного сложения - 15 лет и 6 месяцев в колонии усиленного режима.



Как стало известно Turmush, родственники осужденного обратились с апелляцией в Ошский областной суд. Дело сейчас находится на рассмотрении.



В сентябре 2017 года АКИpress писал, что Государственный комитет национальной безопасности сообщил о задержании активного члена международной террористической организации.



В ходе контртеррористических мероприятий, направленных на выявление и пресечение подрывной деятельности диверсионно-террористических групп международных террористических организаций (МТО), вынашивающих планы дестабилизации общественно-политической обстановки и нанесения ущерба Кыргызстану 2 сентября установлен и задержан активный член МТО «Исламское государство» гражданин КР «Д.С.».



Установлено, что согласно преступных планов, «Д.С.» должен был осуществить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения.

В результате обыска по месту жительства задержанного изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (взрывчатое вещество «пластид» мощностью до 3 килограмм в тротиловом эквиваленте, огнепроводной шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.



В рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений предусмотренных статьями 27-226 ч.2 («Приготовление к терроризму группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств»), ст.241 ч.2 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК КР задержанный был водворен в СИЗО ГКНБ.