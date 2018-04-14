Президент США Дональд Трамп назвал итоги ракетного удара по Сирии идеальными. В своем Twitter Трамп поблагодарил союзные Францию и Великобританию "за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил", пишет Медуза.

«Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!» – написал он в Twitter.

Трамп добавил, что испытывает гордость за американскую армию, которая «скоро станет лучшей в истории страны».

«Так горжусь нашими великолепными вооруженными силами, которые скоро, после траты миллиардов полностью одобренных долларов, станут самыми лучшими, которые были когда-либо в нашей стране. Ничто и никто не сравнится с нами!» - отметил Трамп.



В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по нескольким целям в Сирии, которые, по утверждению этих стран, задействованы в программе химического оружия в Сирии.

По сообщению Минобороны России, сирийская ПВО сумела сбить 71 крылатую ракету. Всего по Сирии было выпущено более ста ракет и управляемых бомб, заявили в ведомстве.