В 2017 году в Казахстане за двойное гражданство наказаны около 600 человек. Об этом 16 апреля на правительственном часе в мажилисе сообщил депутат Нурлан Абдиров, пишет CA-NEWS.

Также, по его словам, более 20 тыс. человек получили гражданство РК в упрощенном порядке.



«Необходимы стабильные контакты с иностранными дипломатическими представительствами по вопросам получения нашими гражданами гражданства другой страны. Требуется проработка вопроса об установлении требования в предоставлении подтверждающих документов о выходе из иностранного гражданства при приеме в гражданство Казахстана, в том числе при упрощенном порядке его получения», - отметил парламентарий.



Напомним, задержанный в Алматы депутат кыргызстанского парламента (Жогорку Кенеша) Дамирбек Асылбек уулу является гражданином Казахстана.

Соответствующие документы, по словам члена Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Кайрата Осмоналиева, поступили в ЦИК, что предполагает лишение мандата. Согласно законодательству КР, гражданин, имеющий иное гражданство, не может быть депутатом.

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