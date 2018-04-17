Военный суд Худжандского гарнизона, рассмотрев уголовное дело в отношении двух солдат пограничных войск ГКНБ Таджикистана, обвиняемых в превышении должностных полномочий, приговорил их к длительным срокам лишения свободы.

Солдаты войсковой части №0215 пограничных войск ГКНБ Таджикистана Хусрав Меликов и Джонибек Ирсалиев приговорены к 21 и 22 годам лишения свободы соответственно. Отбывать срок наказания они будут в колонии строгого режима, сообщили «АП» в суде.

«Судом установлено, что приказ об открытии огня на поражение было отдано Ирасалиевым, а огонь из автомата Калашникова отрыл Меликов», - отметил источник в военном суде.

Напомним, в результате той стрельбы погибли двое мужчин – жителей Исфары, отправившихся 7 января в Канибадам на рыбалку: Абубакр Бобоев и Кодирхон Усмонходжаев.

Вдова погибшего рыбака Усмонходжаева – Мутриба Охунова в интервью «АП» заявила, что довольна решением суда.

«Но у нас остались вопросы по вопросу выплаты компенсации со стороны ГКНБ семьям погибших, - отметила она. - На суде государственный обвинитель потребовал, чтобы пограничные войска Таджикистана заплатили нам компенсации, но его просьба не была отражена в приговоре суда».

Ранее она заявляла в СМИ, что представители пограничных войск ГКНБ Таджикистана, мэрии Исфары ни разу не поинтересовались состоянием ее семьи, ее детей.

7 января 2018 года Кодирхон Усмонходжаев, Абубакр Бобоев и трое братьев – Гафурджон, Гуфронджон и Мирзобахриддин Рахимовы поехали из Исфары ловить рыбу в реке Сырдарья, неподалеку от джамоата Махрам города Канибадам.

Около 9 часов вечера, когда собрав улов и вещи, мужчины собирались домой, к ним подошли военные с автоматами.

Военные начали предъявлять претензии мужчинам, заявив, что те не имели права здесь рыбачить. Жители Исфары, в свою очередь, ответили, что местность не запретная, и рыбалкой тут занимаются многие. Затем мужчины сели в машину и поехали. В это время военные открыли по ним огонь.

В результате пулевые ранения в голову получили двое рыбаков. Раненых отвезли в больницу Канибадама и на следующий день сделали им операцию. Однако Абубакр Бобоев, так и не приходя в сознание, скончался. Через несколько дней, 21 февраля, в больнице скончался и 44-летний Кодирхон Усмонходжаев.

ГКНБ Таджикистана ранее прокомментировало данный инцидент так: пограничники хотели выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы.

«Пограннаряд попытался установить личность и выяснить цель пребывания гражданских лиц в непосредственной близости от линии границы, однако водитель автомашины по неизвестным причинам резко двинулся с места и попытался скрыться, при этом совершив наезд на одного из военнослужащих», - говорилось в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-центра, наряд, согласно уставу, произвёл предупредительный выстрел в воздух, на что водитель автомашины, якобы, не отреагировал. Затем пограничники вынужденно произвели ещё два выстрела в след автомашины.

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