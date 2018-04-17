Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение о создании Совета наблюдателей ГУП "Сохтмони манзили дастрас" («Строительство доступного жилья»). Его цель - защита интересов потребителей и своевременное завершение строительных работ на объектах в Душанбе.

Совет наблюдателей будет наделен полномочиями контролировать целевое использование средств в проекте «Доступное жилье», на него также возложена координация действий всех юридических лиц, задействованных в реализации вышеназванного проекта, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Совет будет уполномочен контролировать ход выполнения обязательств, взятых на себя участниками проекта.

Возглавил совет первый вице-мэр города Махмадсаид Зувайдзода. В его состав вошли руководители соответствующих служб городской администрации, акционеры проекта «Доступное жилье».

Рустам Эмомали поручил директору ГУП "Строительство доступного жилья" провести первое собрание совета в течение 10 дней с момента создания совета.

Проект «Доступное жилье» в Душанбе предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами в высотных домах, которые возводятся в районе «Профсоюзов» Душанбе.

Реализация вышеназванного проекта началась в столице при поддержке мэрии еще в 2013 году.

По плану, в сентябре 2015 года первые квартиры данного проекта должны были быть сданы в эксплуатацию, но на сегодняшний день строительство жилья все еще не завершено.

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