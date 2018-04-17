В День города учащиеся столичных школ и профессионально-технических учебных заведений получат стипендии мэра города Душанбе Рустама Эмомали. В список стипендиатов вошли 200 учащихся. Размер стипендии – 250 сомони ежемесячно.

Для стипендиатов подготовили карты, на которую и будут зачислены деньги, сообщили «АП» в управлении образования города Душанбе.

«Деньги будут зачислены на карты, а в День города, который отмечается в этом году 21 апреля, в торжественной обстановке в городском Амфитеатре они будут вручены школьникам и студентам средне-профессиональных учебных заведений. На карту будет зачислено вся стипендия за 2017-2018 учебный год», - сообщил источник.

Он также отметил, что возможно карты будет вручать сам мэр столицы Рустам Эмомали или его заместители.

Данная премия была учреждена в рамках проведения Года молодежи в Таджикистане в прошлом, 2017, году для поддержки и поощрения отличившихся в учебе и создания условий для активного участия подрастающего поколения в общественных делах.

Кандидатам для участия в конкурсе необходимо иметь отличные оценки, примерное поведение и активную общественную деятельность в школьных организациях и Союзе молодежи Таджикистана.

Сам конкурс был проведен по учебным предметам в виде тестирования в Центре компьютерных технологий города Душанбе под видеонаблюдением.

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