Суд столичного района Шохмансур приговорил 23-летнего Бахтовара Салихова, который в ночь на 4 февраля на смерть сбил 46-летнюю Савринисо Каримову, к 3 годам колонии общего режима. Еще три года он проведет в колонии-поселении.

«Бахтовар Салихов осужден по статье 108 (причинение смерти по неосторожности) УК РТ, которая предусматривает лишение свободы либо ограничение свободы на определенный срок», - сообщили «АП» в суде Шохмансура.

Напомним, ДТП произошло 4 февраля примерно в час ночи по проспекту Айни. Под колеса автомашины марки «Тойота Ландкрузер» Бахтовара Салихова попала 46-летная Савринисо Каримова, которая занималась уборкой улицы. Водитель после совершения ДТП не оказал женщине помощь, бросил машину и скрылся с места происшествия. Утром 5 февраля милиция задержала его. Женщина от полученных травм скончалась по дороге в больницу. У нее остались четверо детей, несколько лет назад у нее умер муж.

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