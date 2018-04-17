Суд столичного района Шохмансур приговорил 23-летнего Бахтовара Салихова, который в ночь на 4 февраля на смерть сбил 46-летнюю Савринисо Каримову, к 3 годам колонии общего режима. Еще три года он проведет в колонии-поселении.
«Бахтовар Салихов осужден по статье 108 (причинение смерти по неосторожности) УК РТ, которая предусматривает лишение свободы либо ограничение свободы на определенный срок», - сообщили «АП» в суде Шохмансура.
Напомним, ДТП произошло 4 февраля примерно в час ночи по проспекту Айни. Под колеса автомашины марки «Тойота Ландкрузер» Бахтовара Салихова попала 46-летная Савринисо Каримова, которая занималась уборкой улицы. Водитель после совершения ДТП не оказал женщине помощь, бросил машину и скрылся с места происшествия. Утром 5 февраля милиция задержала его. Женщина от полученных травм скончалась по дороге в больницу. У нее остались четверо детей, несколько лет назад у нее умер муж.
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ANF4 часа назад
Убил человека, сломал жизнь четырем детям=3 года. Меньше года за человека. Очень справедливо. 99% за то, что он и год не отсидит.
У вас сословное государство, в котором представители разных сословий по разному отвечают перед законом.
Tjk6 часов назад
«Бахтовар Салихов осужден по статье 108 (причинение смерти по неосторожности) УК РТ, которая предусматривает лишение свободы либо ограничение свободы на опеределенный срок», - а на какой срок? И почему минимум срока за неоказание помощи?