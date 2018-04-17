В Узбекистане создана специальная комиссия, которая займется привлечением мировых кинопроизводителей к съемкам на территории республики. В ее состав вошли представители национального агентства «Узбеккино», Центра развития кинематографии и Совета молодых кинематографистов, сообщает УзА.

Основной задачей комиссии станет работа по пропаганде всего богатства Узбекистана для натурных съемок, привлечение в страну инвестиций, производство копродукции зарубежных кинокомпаний и местных киностудий и создание новых рабочих мест. Комиссия также будет заниматься продвижением кинокартин, снятых на территории Узбекистана, способствуя тем самым развитию кинотуризма.

Для демонстрации зарубежным кинорежиссерам привлекательности республики создан сайт uzbekistanfilmcommission.com. Здесь, в частности, есть раздел, посвященный древним городам – Самарканду, Бухаре, Хиве. На странице современных городов выложены фотографии Ташкента. Также представлены иллюстрации уникального ландшафта мест, расположенных в Кашкадарьинской, Навоийской, Ташкентской областях и Каракалпакстане.

Кинокомиссия будет представлена в павильоне Uzbekistan на Каннском фестивале, который состоится в мае. Для рекламы своей страны в мировом кинобизнесе узбекистанцы планируют вступить в Международную ассоциацию кинокомиссий в Лос-Анжелесе.

Кинопроекты приносят немалый доход в бюджеты государств, на территории которых проходят съемки, передает ИА "Фергана". Например, природа и ландшафты Северной Ирландии настолько привлекли авторов сериала «Игра престолов», что работы здесь велись на протяжении нескольких лет. За это время в стране было создано 2800 рабочих мест, значительно увеличился поток туристов. Казна Северной Ирландии пополнилась на $206 млн.

Неплохо на киноиндустрии заработали и власти Новой Зеландии. Благодаря съемкам масштабного проекта «Властелин колец: Братство кольца» бюджет островного государства пополнился на $200 млн. В стране даже было создано отдельное министерство для анализа возможностей, появившихся у страны в связи с производством картины.

В начале года сообщалось, что весной в Узбекистане начнутся съемки новой киноленты известного японского режиссера Киёси Куросавы. В прошлом году, изучая локации проведения будущих работ, киношники из Страны Восходящего Солнца посетили Самарканд, Бухару и Хорезм.

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