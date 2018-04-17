В рамках 23-го заседания СМИД стран-членов ОЭС, которое завтра пройдет в Душанбе, сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял генерального секретаря данной организации Халила Ибрагим Акча.

В ходе встречи был отмечен вклад ОЭС в укрепление сотрудничества стран членов Организации в рамках экономического и социального регионального развития, сообщает пресс-служба главы государства.

В этой связи было подчеркнуто, что Таджикистан уделяет большое внимание сотрудничеству в сферах энергетики, торговли, инвестиций, транспорта и коммуникаций.

Стороны также обсудили “Взгляд Организации Экономического Сотрудничества - 2025” и основные цели “Национальной Стратегии развития Таджикистана до 2030 года”, которая охватывает все приоритетные направления развития страны.

Глава Таджикистана и Генсек ОЭС также отметили важность гидроэнергетических ресурсов и туристического потенциала Таджикистана, которые являются частью Национальной стратегии страны.

В ходе встречи стороны также затронули темы безопасности, развития региональной торговли, обеспечения мира в Афганистане и др.

Сегодня же Эмомали Рахмон встретился с министром иностранных дел Афганистана Салохиддином Раббани.

Были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Афганистана в различных сферах, в частности, торговли, экономики и культуры.

Президент Таджикистана также отметил важность реализации проектов по привлечению соседней страны к региональному сотрудничеству с другими странами региона.

Также была обсуждена сегодняшняя ситуация в Афганистане и непосредственно на границе двух стран.

В этой связи была отмечена необходимость развития и укрепления сотрудничества в борьбе с современными угрозами - терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, оружия и организованной преступностью.

Эмомали Рахмон и глава МИД Ирана Мухаммад Джавод Зариф Фото пресс-службы главы государства

Сегодня также состоялась встреча Эмомали Рахмона с главой МИД Ирана Мухаммадом Джаводом Зарифом.

С ним также были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах экономики, в частности, торговле, энергетике, транспорте, промышленности, сельского хозяйства и культуры.

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