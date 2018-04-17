Из-за матча «Худжанда» с узбекским «Динамо» в календарь таджикского чемпионата по футболу внесена корректива.

Вице-чемпион Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» сыграет товарищеский матч с командой про-лиги Узбекистана самаркандским «Динамо».

Товарищеская встреча между «Динамо» и «Худжандом» пройдет в пятницу, 20 апреля, в Самарканде и начнется в 17:00 часов.

Самаркандский «Динамо» в этом году выступает в про-лиге, первой лиге Узбекистана, сообщает официальный сайт ФФТ.

В связи с предстоящим товарищеским матчем игра шестого тура чемпионата Таджикистана между «Куктошем» и «Худжандом», которая, согласно календарю, должна была состояться 21 апреля, будет перенесена на более поздний срок.

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