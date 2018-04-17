Сирийские ПВО отразили атаку. Именно эта авиабаза была целью удара со стороны США в апреле прошлого года. На этот раз в Пентагоне уверяют, что не причастны к атаке, передает РБК со ссылкой на агентство SANA.

Сирийская ПВО отреагировала на ракетный обстрел авиабазы Шайрат в Хомсе, сообщает сирийское государственное агентство SANA. В сообщении отмечается, что ракеты были перехвачены. О том, кто вел ракетный обстрел, в сообщении агентства не указывается.

Агентство SANA также опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, сирийские ПВО перехватывают одну из ракет в воздушном пространстве Хомса. Всего, по данным сирийской стороны, было перехвачено девять ракет.

Пентагон уже поспешил сделать заявление, заметив, что США не ведут военных действий в этом районе Сирии. «В настоящее время в этой области нет военной активности США», — приводит заявление представителя Пентагона Эрика Пахона Reuters.

Авиабаза Шайрат в апреле 2017 года была обстреляна Соединенными Штатами в ответ на сообщения о химической атаке в провинции Идлиб.

Еще три ракеты, как сообщает Reuters и Haaretz со ссылкой на СМИ движения «Хезболла», были перехвачены над авиабазой Думайр недалеко от Дамаска. Издание Al Masdar со ссылкой на свой источник сообщает, что на данной авиабазе во время обстрела находились российские военнослужащие, которые проводили переговоры с повстанческими силами в этом районе. Однако подтверждения этим данным нет, отмечает издание.

По информации источника Al Masdar, сирийские военные считают, что за ракетной атакой стоит Израиль, поскольку военные самолеты вошли в сирийское воздушное пространство со стороны Ливана.

В этом году Израиль уже дважды наносил удары по объектам сирийских правительственных сил. Последний раз, 9 апреля, ракетному обстрелу подвергся военный аэродром Тифор в провинции Хомс. В российском Министерстве обороны заявили, что удар нанесли израильские F-15, которые находились в небе над Ливаном. Всего, по данным российского оборонного ведомства, израильские самолеты выпустили восемь ракет, по цели попали три, остальные сбили сирийские комплексы ПВО.

Агентство Reuters в связи с новым обстрелом приводит комментарий представителя израильских Вооруженных сил. «Мы не комментируем такие сообщения», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по нескольким объектам правительственных сил в Сирии. Данный шаг стал ответом на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума, в причастности к которой Вашингтон и его союзники обвинили силы Башара Асада. Всего, по данным Пентагона, было выпущено более 100 ракет. В российском Минобороны сообщили, сто около 70 из них либо были перехвачены, либо не достигли своей цели. В Вашингтоне не согласились с этими оценками и заявили о высокой эффективности своей атаки.

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