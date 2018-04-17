В Узбекистане участникам и инвалидам Второй мировой войны выделят единовременное денежное вознаграждение в размере 5 миллионов сумов (более $600 по курсу ЦБ РУз).

Президент Узбекистана подписал указ в связи с проведением всенародного праздника 9 мая — Дня Памяти и Почестей, празднованием 73-й годовщины Победы над фашизмом, а также в целях материального поощрения участников и инвалидов Второй мировой войны, посвятивших свою жизнь делу всестороннего развития и процветания Родины, вносящих свой вклад в гармоничное воспитание подрастающего поколения, сообщает CA-News.

Согласно документу, выплата вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны пройдёт в торжественной и праздничной обстановке. Расходы, связанные с выплатой денежных вознаграждений, будут производиться за счет средств республиканского бюджета.

В прошлом году участникам и инвалидам Второй мировой войны было выплачено денежное вознаграждение по 2 миллиона сумов (около $250).

В Узбекистане к началу 2016 года проживало 3109 участников Великой Отечественной войны и 69 994 ветеранов трудового фронта.

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