Национальный банк Таджикистана выдал ряду операторов платежной системы лицензию на осуществлении своей деятельности на территории Таджикистана.

Разрешительный документ сроком на три года получили международные системы Visa International, Mastercard, UnionPay, Western Union, а также национальная платежная система «Корти милли» (ГСБ «Амонатбонк»), сообщает пресс-служба НБТ.

Отмечается, что операторы платежной системы в соответствии с законом «О платежных услугах и платежной системе» предоставили необходимую документацию регулятору до 2 марта этого года.

«Большая часть платежных систем предоставили документацию в январе-феврале этого года, и, документы рассматриваются структурными единицами НБТ по порядку очередности поступления. В период рассмотрения документов деятельность платежных систем не ограничивается», - подчеркивается в сообщении.

В НБТ отмечают, что операторы платежной системы, получившие лицензию, обязуются действовать в рамках требований закона «О платежных услугах и платежной системе», который был принят в прошлом году.

Информация об операторах платежной системы, которые получают лицензию на осуществлении своей деятельности, вносится в Реестр операторов платежной системы и он будет доступен на сайте НБТ.

В регуляторе подчеркивают, что кредитные организации и операторы платежной системы во время предоставления платежных услуг, в частности, перевода электронных средств, обязаны соблюдать установленные требования законов «О платежных услугах и платежной системе» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Кредитные организации во время сотрудничества с международными платежными системами и иностранными платежными платформами должны учитывать требования нормативно-правовых норм Нацбанка Таджикистана относительно определения личности клиента – физического лица, не допуская незаконные и сомнительные операции», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поставщиками платежных услуг могут быть только те кредитные организации, которые располагают правом осуществления операций по переводу электронных денег.

Ранее сообщалось, что в соответствии с законом «О платежных услугах и платежной системе» поставщики платёжных услуг до 2 марта этого года должны получить лицензию на осуществления своей деятельности на территории республики. Позже срок был продлен до конца марта.

«Деятельность операторов платежной системы, которые не будут получать лицензию, считается незаконной», - говорилось в сообщении регулятора.

Отмечалось, что коммерческие компании, которые занимаются приемом платежей посредством терминалов самообслуживания, согласно новому законодательству, должны заключить соглашения с кредитными организациями и действовать в качестве банковских платежных агентов.

Закон РТ «О платёжных услугах и платёжной системе» регулирует деятельность поставщиков платежных услуг, в том числе и по переводу электронных денежных средств, банковских платёжных агентов и субагентов, операторов платёжной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры, устанавливает требования к организации деятельности платёжной системы и порядок надзора за платежной системой.

В данном законе, с целью укрепления контроля за проведением платежей и обеспечения прозрачности в деятельности по приёму платежей, также установлены требования к деятельности банковских платёжных агентов/субагентов и использованию автоматизированных терминалов самообслуживания.

Согласно требованиям принятого закона, компании занимающиеся приёмом платежей, должны получить лицензию на осуществление деятельности оператора платёжных систем или осуществлять приём платежей как банковские платёжные агенты кредитных организаций.

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