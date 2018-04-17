В Душанбе на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования реализуется проект «Система электронной оплаты за проезд и его контроля на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования города Душанбе».

Данная система налажена с целью упрощения, и её осуществление имеет ряд таких преимуществ, как увеличение доходов пассажирских предприятий, охват официальной экономикой всех оборотных средств, устранение споров по возвращению сдачи, систематический надзор за финансовым оборотом, контроль за движением транспортных средств, повышение уровня и качества обслуживания, регулирование и контроль графика транспортных средств.

Проект Citycard является проектом компании Avesto Group.

Бежан Азонов, руководитель инвестиционных проектов компании Avesto Group рассказывает о преимуществах этого проекта.

"В последнее время транспортные предприятия города обновляют свой парк. Услуги транспорта также меняются и приближаются к международным нормам. На самом деле карты для оплаты проезда - для остального мира совсем не новшество. Многие страны давно перешли на них. В числе основных действий для достижений целей «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года" в транспортном комплексе входят такие задачи, как развитие транспортной отрасли, направленной на создание новых рабочих мест, повышение эффективности секторов национальной экономики и улучшение качества жизни населения, а также обеспечение эффективной работы транспорта и транспортной инфраструктуры. Введение Citycard в рамках Проекта «Автоматизированная система электронной оплаты и контроля проезда в городском пассажирском транспорте» как раз отвечает этим задачам", - говорит он.

По словами Бежана Азонова, при внедрении электронных проездных Citycard учитывался опыт таких стран, как Белоруссия, Украина, Китай с учетом местной специфики. Этот проект в области транспортного обслуживания является новым явлением для Таджикистана.

Представитель Avesto Group рассказал и о том, почему в общественном транспорте Душанбе не установлены турникеты.

«Из практики передовых стран узнали, что в последнее время в общественных автобусах, троллейбусах и трамваях отменяют турникеты. Например, в России также решили отказаться от применения турникетов и пришли к выводу, что лучше перестраивать мнение людей по отношению к оплате услуг общественного транспорта, - говорит он. - В Таджикистане причина еще в том, что здесь разнообразие моделей общественного транспорта, и каждый из них требует разных приспособлений. Внедрение одинаковых стандартных турникетов не представляется возможным".

По его словам, этот проект новый, народ еще не привык. Требуется немного времени, чтобы пассажиры вникли в суть новшества.

Avesto Group пропагандирует свой проект через СМИ и соцсети, отвечает на все возникшие вопросы, принимает предложения и рекомендации населения.

"Цель – улучшить качество обслуживания общественного городского транспорта. Есть у нас и официальный сайт, о возникших проблемах желающие могут написать нам и получить ответы», - сказал Азонов.

Покупать и пополнять карты можно в терминалах Express Pay, отмеченных наклейкой синего света «Точка приобретения и пополнения баланса транспортной карты City Card». Кроме того, есть точки на остановках, где можно приобрести карты. Стоимость транспортной карты 10 сомони, из которых 4 сомони остается на балансе карты на весь срок ее использования, а 6 сомони можно потратить на осуществление поездок. Также в этих терминалах пассажиры могут пополнить баланс транспортной карты.

«Не все пассажиры сегодня успели купить карты. Поэтому водителям раздали временные карты оплаты, которые принимая оплату у пассажиров наличными, сами через установленные валидаторы переводят деньги в счет автопредприятий, - отметил источник. - Введение сити-кард является образцом повышения городской культуры. Их полезность еще в том, что пассажиры будут избавлены от проблем, связанных со сдачей».

Существует несколько видов карт. Основной – это «Корти нақлиёти». Она предназначена для постоянных поездок в автобусах и троллейбусах. Стоимость карты 10 сомони, из которых 4 сомони остается на балансе карты и не подлежат трате. Карту можно пополнить через терминалы компании Express Pay. Стоимость проезда по карте равна стоимости проезда по выбранному маршруту. Срок действия карты - 3 года.

Карта «4 поездки» стоит 5 сомони. По истечении срока действия карты, оставшиеся поездки деактивируются. Карта не подлежит пополнению. Срок действия карты - 5 дней с момента первой поездки.

«8 поездок» стоимостью 10 сомони предназначена для туристов и гостей столицы. По истечении срока действия карты, оставшиеся поездки деактивируются. Карта не подлежит пополнению. Срок действия карты - 10 дней с момента первой поездки.

Кроме них, есть специальные карты для льготников и людей преклонного возраста. Подробно об этом можно узнать на сайте www.citycard.tj.

По информации компании Avesto Group, после полного внедрения системы в общественном транспорте не будет турникетов для прохода, однако начнет работать специальная контрольная комиссия, которая будет штрафовать безбилетных пассажиров. Переход на новую систему планируется завершить к концу года. Все работы ведутся с расчетом на дальнейшую масштабируемость и возможность внедрения системы на транспорт по всей республике.

Водитель ГУП “Автобус 2” Равшан Рахмонов также рассказал об удобствах использования электронных карт в автобусах.

«Валидаторы стали очень удобными. Раньше были проблемы с пассажирами, не хватало мелочей для сдачи, или у них не было монет», - сказл он.

Водитель надеется, что больше не будет недоразумений и споров с пассажирами, и с введением новой системы оплаты, увеличатся доходы автопредприятий, соответственно будет стабильная и хорошая зарплата у водителей.

Система автоматизированной оплаты и контроля проезда в городском транспорте города Душанбе была запущена 21 июля 2017 года. Внедрение, эксплуатацию, обслуживание и контроль данной системы осуществляет оператор «City Card».

В число задач проекта входят получение данных о распределении пассажиропотока в общественном транспорте, выведение собираемых средств за оплату перевозок в общественном транспорте из теневого оборота для увеличения налоговых поступлений в бюджет города, предоставление данных для планирования бюджетных средств на финансирование затрат по покрытию расходов и другое.

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