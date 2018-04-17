Милиция города Душанбе возбудила в отношении гражданина Китая Чжана Хай Лиана уголовное дело по статье 294 УК Таджикистана.

Он задержан по подозрению в незаконном производстве алкогольных напитков.

«Подозреваемый, не имея право заниматься предпринимательством на территории Таджикистана, в своей арендуемой квартире, расположенной на улице Тельмана в Душанбе, в антисанитарных условиях наладил кустарное производство алкогольных напитков», - сообщает пресс-служба УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

По данным пресс-службы, сотрудники милиции конфисковали у гражданина Китая свыше 800 литров самодельной водки.

«Согласно заключению экспертов конфискованная продукция не отвечают требованиям Госстандарта», - отметили в пресс-службе.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus