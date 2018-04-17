Совет нижней палаты парламента Таджикистана сегодня рассмотрел предложенный правительством республики проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях РТ.

В частности, правительство предлагает ввести административное наказание за присвоения грифа секретности сведениям, которые не являются таковыми, сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов.

Других подробностей по этим поправкам Султонов не сообщил.

В Таджикистане с "секретностью" чаще всего сталкиваются СМИ при попыке получить ту или иную информацию.

Так необоснованно "секретными" в последнее время стали дела руководителя таджикской команды КВН Хайрулло Мирсаидова, дело компании "Умед-88", связанное с большими растратами. А также самое нашумевшее дело прошедшего года, когда были арестованы несколько сотрудников, в том числе и высокопоставленных, Агентства по борьбе с коррупцией. Арестованы и осуждены они были за коррупцию, но что именно они совершили, неизвестно.

Из последних это и дело дело капитана милиции Исломова, который совершил смертельный наезд на подростка в Кулябе, но вот уже два месяца, как следствие не может привлечь его к ответственности.

Лихачи надоели?

Также правительство предлагает ввести поправки, которые предусматривают введение административной ответственности за организацию незаконных автогонок и участия в них.

«Организаторам и участникам незаконных автогонок грозит штраф в размере от 12 тыс. 500 сомони до 15 тыс. сомони и лишение водительских прав сроком на два года», - сообщил Султонов.

Также внесены поправки, которые предусматривают введение административной ответственности за пропуск несовершеннолетних в ночные клубы, дискоклубы, букмекерские конторы, интернет-кафе, в центры компьютерных игр.

«Виды наказания для нарушителей таких норм пока находятся на стадии разработки», - сказал Мухаммадато Султонов.

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