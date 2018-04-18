С целью привлечения внимания туристических компаний мира к потенциалу Таджикистана Комитет по развитию туризма при правительстве РТ проводит встречи и консультации с рядом турагентств, как Таджикистана, так и мира.

В частности, накануне состоялась встреча главы Комитета Нумона Абдугаффорзода с несколькими отечественными и крупными туркомпаниями Индии.

В ней приняли участие президент Ассоциации туристических компаний Индии (IATO) Пранаб Саркар, в также представители таких индийских компаний, как “Перфект Трейвлз”, “Инкрейбл Индия”, “Мера трейвлз”, “Едванча волд”, сообщили в Комитете.

В ходе встречи стороны обсудили конкретные меры по развитию сотрудничества двух стран в этом направлении.

Открытие второго рейса авиакомпании “Таджик Эйр” по маршруту Душанбе-Дели-Душанбе, проведение форума представителей туркомпаний Таджикистана и Индии в Душанбе и Дели были назваными основными пунктами развития отношений на сегодняшний день.

Нумон Абдугаффорзода отметил, что те льготы, которые предоставлены по инициативе президента страны Эмомали Рахмона в сфере туризма, дают возможность местным предпринимателям и туристическим агентствам наладить взаимовыгодное сотрудничество с мировыми туристическими компаниями.

Он также отметил, что в Таджикистане с правовой точки зрения предоставлены одинаковые возможности, как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.

По словам президента компании “Перфект трейвлз” Раджа Баджаджа, в прошлом году 23 млн. туристов из Индии посетили различные страны мира.

Он также подчеркнул, что теперь их компания также будет рекомендовать туристам посещение Таджикистана.

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