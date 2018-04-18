Задание от шеф-редактора написать колонку для очередного номера получила сразу после возвращения из поездки в США. О чем писать после длительного, но полезного морально отсутствия, вдали от текучки, придумать всегда проблемно. Решила вернуться к избитой теме – разруха не в клозетах, а в головах...
«Понравилось в Америке?», услышав в сотый раз вопрос от знакомых, дергаюсь, из вежливости отвечаю коротко: «Понравилось». Но оценить, насколько там другой мир, по достоинству смогла только после того, как села в самолет из Франкфурта в Стамбул, чтобы вернуться домой. И только в тот момент, когда прилично одетый в кожаный пиджак модного цвета мужчина обратился к уже сидящим в самолете пассажирам «Ягон кас нос дора?».
Спрашиваемое тут же протянули. Вот он, вызывающий отвращение запах родины.
Потом в Стамбуле привычная для нас толкотня у гейта на посадку, в очереди мужчины, не стесняясь присутствия женщин, не выбирают выражения, как будто смакуют матерные словечки вперемежку с насваем. Оказывается, от столь привычной для нас картины можно очень быстро отвыкнуть, всего за пару недель.
Ну почему мы не можем вежливо разговаривать, не можем соблюдать очередь, не можем вести себя просто как люди? У американцев, как у нас, две руки, две ноги и голова на плечах, но если вы наступите американцу на ногу, он перед вами извинится. Конечно, и там не все такие вежливые, но в основном обычные представители среднего класса поступят именно так, во всяком случае хамства в ваш адрес точно не будет.
Конечно, скажете вы, там система, там прогресс, там права людей соблюдаются, но для меня общество строится и развивается на мелочах в общении.
В одной из тюрем, где мне удалось побывать, для каждого осужденного обязательны уроки этикета, его учат культурно общаться с людьми. «Дайте, пожалуйста, книгу» или «Пожалуйста, сэр, не могли бы вы мне дать эту книгу?». Чувствуйте разницу?
При этом «сэром» может быть человек как в костюме и галстуке, так и просто в шортах. И вообще, отношение к одежде там особое – там вас по ней просто не встречают. Шорты, короткие и длинные юбки, майки, хиджабы, рваные джинсы, шлёпки – вот такой незамысловатый набор одежды у студентов, никто не заморачивается, во что ты одет, есть ли на тебе галстук, коротка ли твоя юбка, сильно ли прикрыто лицо. В Университете штата Невада нас встретил в галстуке всего один человек – декан факультета журналистики; подозреваю, что костюм он одел исключительно для встречи с нами.
Можно до бесконечности перечислять плюсы таких взаимоотношений в обществе и также до бесконечности говорить, что мы теряем от простого неуважения друг к другу.
В роду каждого из нас, живущего в Таджикистане, обязательно найдется поэт, философ, учитель. Но где же сейчас все наши Хайямы, Авиценны, Руми, Хафизы, которыми мы так гордимся, порой даже просто кичимся, почему наш язык чаще произносит не рубаи, а матерные слова, которые дети наши заучивают раньше слов «спасибо» и «пожалуйста»?
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
Авторизуйтесь, пожалуйста
Factor4 часа назад
Очень жаль, но самое ценное что мы потеряли за эти 25 лет- это культура.
Дрон4 часа назад
Сложно будет вам арийцам из этого уровня вырваться, даже может и не светит вам это. Вы всё время сравниваете себя с кем-то, ищите кем или чем гордиться, претендуете на великомть и исключительность, хотоите кому-то что-то доказать. Пристойное воспитание и образованность не должны быть достигаемы в сравнении с другими. В этом и проблема - отсутствие самосознания.
Роберт Мугабе4 часа назад
Вроде бы вещи Зебо пишет и правильные, но согласен с комментом внизу - тон назидательный, а не журналистский. Сквозит какая-то усталость от Таджикистана, и тихая застарелая ненависть к "харизму". В общем, тут такая фишка - или ты смиряешься и живешь в РТ, или рвешь отсюда. А так как Зебо жить сложно. Взяла бы и уехала. Все равно, нарастающее поколение еще хуже...
S. 4 часа назад
Прочла статью и комменты под ней... Живу уже более 10 лет в другой стране, каждый раз как сожусь на рейс до Родины, замечаю отличительные черты нашего народа. А именно - доброта, отзывчивость, желание помочь... Сразу понимаю, насколько соскучилась по Родине и своему народу. Как - то не замечала нецензурных выражений. Да, мы отличаемься от других жителей планеты, у нас могут быть свои недостатки (а у кого их нет) и также положительные черты. Те же Американцы вовсю матерятся там, где я живу, и я бы не сказала, что они будут извиняться если я "наступлю им на ногу". Может на родине своей они другие, но заграницей они себя ведут очень вызывающе и высокомерно. Со своей стороны думаю, чем больше критики, тем хуже будет ситуация. Нужно наоборот думать как бы заставить народ меняться в лучшую сторону, то есть находить пути "перевоспитания"/"воспитания". Наши журналисты, как 4 ветвь власти, могут ведь помочь в этом. В общем, статья нужная, заставляет нас открыть глаза еще одну важную проблему современности.
P.S. Особенно смешной был коммент по-поводу роли женщин в воспитании. Посмеялась...
Дамир5 часов назад
Ой Зебо это очередная Анисаи Собири той тоже трудно дышать на Родине и обидно за все, однако проводить почти каждый вечер в Бундусе есть такая возможность, так и у автора после приезда с США реакция вполне нормальная, вот еще побыла месяц другой, потом начала бы вспоминать и нони точики и свой родной мат и даже речь с носом во рту. Родина она все, поэтому всем желаю жить всегда на Родине.
Фарик5 часов назад
Да есть некоторые проблемы с культурой. Но! Нигде нет таких открытых, отзывчивых, трудолюбивых, гостеприимных и дружелюбных людей как у нас! Но на счет носа и мата конечно надо себя попридержать. Анекдот есть: Американские ученые нашли плевок насвая в Нью Йорке и до сих пор не могут понять какой же птицы это помёт ))
Рустам Хасанов6 часов назад
То ,что пишет Зебо Таджибаева - на 99% верно!
Таджичка6 часов назад
Уважаемая Зебо и другие журналисты, пожалуйста пишите хотя бы один раз (после ваших поездок, не имеет значения куда) то что происходит в нашем "международном аэропорту" - лично для меня это настоящий дурдом, и там работают 99% неграмотных дебилов.
али7 часов назад
Молодец Вы, Зебо! Вы побывали в тех местах, куда вас водили и хотели чтоб вы увидели. Университеты, многолюдные улицы и т. п. А чтож вы не поехали в те места куда американская полиция неосмеливается побывать? Сам жил и учился в Нью Йорке 4 года и своими глазами видел как группа подростков забавы ради толкнули своего в метро под поезд и смеялись над ним. Или вы хотите такую ж культуру как у них, когда дочерей уводят из дому на "свидание" а "папы" этому рады? К счастью у нас всё таки менталитет воспитанный по исламским канонам и наш народ никогда не будет как они. МЫ ДРУГИЕ И НЕ НАДО НАС СРАВНИВАТЬ С НИМИ!
Читатель али6 часов назад
Никто не говорит вам брать у других народов и плохое тоже, причем тут свидания, другие мы или нет. Возьмите хорошее, и начните каждый с себя. Кстати, материться или божиться, упоминая имя Аллаха при каждом случае, а иногда рядом с матом, тоже прописано в исламских канонах?
Рустам Хасанов Читатель6 часов назад
Все правильно.
Сухроб 7 часов назад
Уважаемая Зебо Таджибаева я категорический с вами не согласен! Не обобщайте, когда вы пишите "У нас не в крови" может вы и себя имеете ввиду, но не вес народ Таджикистана. Я также как вы был в Америке и других странах, да я согласен, что у них мы можем научиться многому, в том числе в системе образования. Но то, что у них в тюрьмах так все хорошо бла бла и мы это тоже знаем. Я понимаю Америка это верх демократии и воспитания. Говоря простыми словами ваша статья, не о чем это мое личное мнение и вас как журналиста того выдающего я бы не признал. Уважение и гостеприимство, которое имеет наш народ можно только радоваться, который свой последний хлеб делится с гостем и другом. Просто любите свой народ и свою родину, какая она не была.
Админ, я не удивлюсь если вы не пропустите мой коммент…
Рустам8 часов назад
Причина столпотворения перед любой очередью у нас на подсознательном уровне. Помните длинные очереди в магазинах, лавках стоишь сутра до вечера, а там когда твоя очередь доходит уже закончилось всё. Так продолжались все 90-е. Везде было так и не только в магазинах, и поезда за полчаса до отъезда закрывали и не пускали, и в самолёт также, потому что ваше место уже кому-то другому продали. Это к воспитанию не имеет никакого отношения.
Рустам Хасанов Рустам6 часов назад
бытие определяет сознание(К.Маркс)
Хуссейн II Рустам6 часов назад
Ну, да! Бизнес и ничего личного.
Т8 часов назад
Не понимаю, к чему статья? Очередной раз облить грязью таджиков? В любой стране есть к чему придраться, так же как вы придрались к «аромату» насвая... и да, зачем вы весь народ под одну гребенку? Жаль конечно если в вашем окружении лишь такие... в стране преобладают все же образованные, культурные люди....
Mansour Т5 часов назад
Нет нет и ещё раз нет, глубоко ошибаетесь, все правильно отметили, если у вас от этого пятая точка бомбит это ваши проблемы, во всех аэропортах я наблюдал такое со стороны наших граждан, что в Европе что в россии, как будто мест не хватит ломаются через всех, в душе кричу О Бог мой подожди это гребанный самолёт без тебя не улитит.
БОҒБОН8 часов назад
1.Хурока фашар фушур нахур
2.Чой шув шув на нуш
3.Ха нагу Бале гу
4.Дар назди мехмон ё дар мехмони чишматро сер гир
5.Калон ояд аз чоят хез
6.Ту ту нагу Шумо Шумо гу
...................................
БОҒБОН8 часов назад
Это воспитание женщин дети откуда берут воспитание конечно в основном от женщин.Если женщина образованная мудрая то конечно его дети будут воспитанными.В школах учат но обществу надо изменить чуть чуть в лучшую сторону.Юг в основном портит надо уделять большое внимание югу это не унижение я сам по матери из юга.Махалла-чамъият Бисери калонсолон донишу фикррониашон хато фарзандон бояд чамъияти дуруст барои миллат созанд.Ман хам бетараф намеистам фахмонидан даркор ёд додан даркор. Чунки точик як ману шумо Точикистон не балки аз Хиндустон то Ирок дар Киргизистону Казокистону Турменистон точикхо зиндаги мекунанд точикони Узбекистон ин як бисерии дигар мо бан онхо чи ёд медихем? Дашном????
Mansour БОҒБОН5 часов назад
Бародарам харчи талх бошад рост навиштед
Дети 90 -х8 часов назад
Не мы такие, жизнь такая...
Асадулло8 часов назад
Всё что Вы, Зебо, пишете можно принять, по крайней мере многое, к сожалению это так. Но я бы Вам, как журналисту, не советовал бы писать в назидательном тоне. Читатель не воспримет.
Во-вторых, у нас в республике давно воспитание не на первом месте, и даже не на пятом. Даже в школе это редкость. Надо к воспитанию нам вернуться, в советские времена оно было.
В-третьих, у нас в республике гражданская война была четверть столетия тому назад, в 20 веке, а у них в Америке два с четвертью - в 18 веке. Если верить ихним же фильмам, то после их гражданской войны у них тоже к сожалению было не лучше.
Кадрус8 часов назад
Немного проанализировав ситуацию можно прийти вот к какому выводу: уровень воспитания и культуры коренных Душанбинцев, которые родились до гражданской войны и жителей согдийской области на достаточно высоком уровне, тогда как на юге, востоке и западе страны с этим беда. Я вижу причину этого явления в том, что Душанбе, как столица и Согдийский регион в советское время были ( в прочем и сейчас есть) экономически развитыми. Заводы, фабрики, кинотеатры, театры, библиотеки и другие атрибуты, обогащающие внутренний мир человека ну и плюс в этих регионах мы, таджикистанцы, тесно общались с русскими и другими народностями Советского Союза. Остальная часть Таджикистана была чисто аграрной, сельской. Все эти явления, как насвай, мат и прочее бескультурье пришло оттуда. Но они в этом не виноваты, виновата советская власть. Почему не развивались эти регионы экономически?? Почему уровень жизни в том же Согде был в разы выше, чем скажем в Кулябе или Гарме?? Потому, что у нас кто у власти, тот свой регион и развивает, а у власти у нас 70 лет были согдийцы. Ответственность за то, что происходит сейчас, лежит на них!! И потом, на счет амрики. Да, там если тебе на ногу наступят, то извинятся, зато могут позвонить в полицию и сказать, что ты жестоко обращаешься со своим ребенком, придут органы опеки и заберут ребенка. Дети приходят в школу с оружием и расстреливают учителей и других учеников. По мне, так курение насвая (хотя сам я его не курю и отношусь негативно) и мат в общении куда лучше, чем то что происходит там....
Нигора Кадрус8 часов назад
Вот это - искать на стороне виноватых в твоих проблемах - тоже в крови, причем именно южан. Я не из Согда, из РРП. На днях была в Худжанде. Действительно, уровень воспитанности там в разы выше. И не потому, что согдийцы были у власти. А потому что их городам реально более 2000 лет, а не дутые 2700. Потому что у них в семье даже детям "Вы" говорят. Как раз из-за уровня культуры и образования их было большинство у власти. Посмотрите, как чисто у них в городах, и какие свалки у нас в Душанбе. И промышленность исторически была более развита на севере. Кстати, в немалой степени благодаря русским. А в советское время сколько делалось, чтобы подтянуть юг, создать там промышленность, рабочий класс. Южно-Таджикский территориально промыгленный комплекс. Нурекская ГЭС. И так далее. И вспомним, как население взбаламутили умники типа мирбобоевых и сафиевых, которые и заблокировали строительство Рогунской ГЭС, аккумуляторного завода в Кулябе и т.д. Посему, прежде чем пенять на кого-то надо в зеркало на себя посмотреть. Слава Богу, городская культура понемногу приживается.
Читатель Кадрус8 часов назад
Насчет оружия можно поспорить, если бы у нас был бы такой доступ к оружию, как в Америке, было бы похлеще. И далеко даже оглядываться не надо, совсем недавно это проходили. А насчет сельского населения тоже спорный вопрос - в сельской местности люди куда воспитаннее
Хайрулло Читатель6 часов назад
Согласен на счет жителей села.
optimist9 часов назад
А по моему виновата наша выстроенная система, у нас в стране преобладает вседозволенность для тех лиц, которые или у власти, или же при деньгах. Отсюда процветает коррупция и весь остальной негатив, о которых автор пишет в статье. А в обществе у нас преобладание в первую очередь отдается материальному благополучию человека, если он богат, то он и бог и царь для окружающих, несмотря на его культуру, образование и т.д. Все равно время вылечит наше общество!
Асадулло optimist8 часов назад
Согласен с Вами. Надо жить вопреки недоброму, бороться за доброе.
И.В.Сталин9 часов назад
Увы, Зебо. Ваш посыл к основным носителям невоспитанности суждено прочитать только тем, кто читал Хайяма, Авиценну, Руми, Рудаки, Хафиза и других классиков мировой литературы.
К превеликому сожалению, статьи и их обсуждения на площадке вашего, как впрочем и других, медиа-ресурса редко читают нынешнее большинство "венценосных" представителей земной расы (ведь именно так, если не ошибаюсь переводится точ,ик).
Даже если им напрямую указывать на их невоспитанность, в их "сознании" (да и большинства окружающих) это выглядит как вызов.
От хронической болезни, которая рецидивирует симптомами, описанными Вами в статье, каждый раз, когда образованный и воспитанный человек возвращается не только из дальнего, да даже из ближнего зарубежья (другие страны Центральной Азии), существует только одна панацея - one way ticket.
Асадулло И.В.Сталин8 часов назад
Жить с философией one way ticket, наверное, не стоит. Многотысячалетняя история нашего народа знала и намного лучшие времена, но и более худшие, чем в конце 20-го и начале 21-го веков. надо ждать, надеется и обязательно что-то для улучшения делать.
Время Асадулло6 часов назад
Ждать и надеятся именно чего? Вы знаете, что культура и образ народа формируется временем. А если ждать при таких условиях, то 2 и 3 поколение вырастут с идеями, что материться друг на друга, плеваться везде, избивать женщин, давать взятки и т.п. будут нормами и потом уже будет еще хуже это поменять. Суть статьи не в том, что кто либо обвиняет кого то. Автор предлагает взглянуть на проблему и попытаться воздействовать на это путем воспитания среды. Каждый человек может вложить в это свою копейку и несколько часов в неделю.
Хуссейн II9 часов назад
«Понравилось»
Дорогая Зебочка, вы живёте не в правовой стране, отсюда и досада Ваша. Общество в РТ не борется за такую жизнь, которую вы видели в Америке. Но и там, вплоть до 60х прошлого века, ещё были таблички "Только для белых", до тех пор, пока общество не вышло на улицы и не потребовало. В Армении, общество борется за недопущения ухудшения жизни, зная, кто такой Сержик. Демократия, предполагает соблюдение законов, но за неё всегда надо бороться. АП борется по мере её слабых сил, но, видимо, грамотные люди, пока в меньшинстве в РТ.
али Хуссейн II6 часов назад
Грамотные давно поступили по принципу "one way ticket". Остались "носкашх,о" и "х,акоратчих,о" :-)
Бахтиёр9 часов назад
Это на самом деле большая проблема !нос давка в очередях не цунзурное выражение это уже унас норма!!к сожелению.
Зарина9 часов назад
Не согласна с вами дорогой Автор! Не обобщайте пожалуйста, когда вы пишите "У нас не в крови", может вы и себя имеете ввиду, но не стоит всех под одну гребенку. Я понимаю "Америка" для кого то это "верх" демократии и воспитания... Но, не стоит только ради "заполнить колонку" писать "Вот он, вызывающий отвращение запах родины". Мне вас жаль, что запах родины у вас ассоциируется с "насваем"... Аж противно читать... Админ, пропустите коммент.
Mansour Зарина5 часов назад
Наверное вы дальше порога вашего дома не выходите и живёте в мире ТВС ТВТ и Бахористон)
SvoyPacan Зарина7 часов назад
Like
И.В.Сталин Зарина9 часов назад
Зарина, Вам почаще надо выезжать за пределы нашей с Вами любимой страны. И тогда любовь, увы, принимает другой образ.
Гость И.В.Сталин8 часов назад
Или наверно вы и живёте в дали от родины и родных, поэтому такая реакция! Но надо увидеть суть написанного, а не заострятся на отдельных выражениях. Мне кажется суть статьи ясна - поднять уровень культуры у отдельных людей.
Всем всего доброго!!!
Диля Гость6 часов назад
А что вы все так удевляйтесь? Мне интересно? Под одну гребёнку? Да посмотрите вокруг себя, где вы видите воспитанных детей? Девушка биё мучакт кунум - это по вашему воспитание и воспитанность? Не смехайте мои тапки. Будьте реалистами!