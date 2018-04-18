Около 10 тысяч боевиков, большую часть из которых составляют представители "Исламского государства", находятся сейчас на территории Афганистана, заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин на встрече со студентами и сотрудниками Уральской горно-металлургической компании (УГМК), сообщает CA-NEWS.



"После разгрома ИГИЛ члены бандформирований из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы. При этом особое внимание лидерами группировки уделяется странам Центральной Азии… По нашей оценке, на территории Афганистана уже сосредоточено около 10 тысяч боевиков, большинство из которых представители ИГИЛ, которые не оставили цели создания исламского халифата на территории республик Центральной Азии. Пять тысяч сосредоточены в северных районах Афганистана", — цитирует его слова РИА Новости.



Лапин добавил, что укреплению потенциала ИГИЛ в Центральной Азии способствует приток с Ближнего Востока сторонников различных радикально-экстремистских организаций, которые "способны по возвращению на родину создать так называемые спящие ячейки и с опорой на местное радикальное население развернуть террористическую деятельность".



Генерал-лейтенант подчеркнул, что радикалы непрерывно проводят мероприятия для вербовки местного населения и его подготовки на территории Афганистана.



Генерал Лапин был назначен командующим войсками ЦВО в конце ноября 2017 года. Ранее он занимал пост начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.



Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входят 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.