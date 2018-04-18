Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана внес изменения в национальный список физических лиц, имеющих связь с терроризмом и экстремизмом. Связанные с террористами лица отделены от людей, связанных с экстремистами. О внесении поправок в список Департамент финансового мониторинга НБТ сообщил накануне, 13 апреля.

Существовавший ранее единый национальный перечень физических лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, теперь разбит на два списка:

1.«Список физических лиц, которые со стороны Республики Таджикистан отмечены, как лица, имеющие связь с терроризмом».

2.«Список физических лиц, которые со стороны Республики Таджикистан отмечены как лица, имеющие связь с экстремизмом».

В чем заключается необходимость внесения этих поправок, не объясняется.

В списке физических лиц, имеющих связи с терроризмом, фигурируют 1234 человек, в котором в частности находится лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири.

В перечне лиц, связанных с экстремистами, находится 122 человек. Здесь, в том числе, фигурирует известный таджикский журналист Дододжон Атовуллоев.

Следует отметить, что список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, в том числе, обвиняемых в связях с террористами, за последний год расширился на более, чем одну тысячу человек: год назад в нем фигурировали чуть более 200 человек.

Национальный список также содержит перечень юридических лиц, отмеченных как лица, имеющие связь с терроризмом и экстремизмом.

В данном списке указаны 15 организаций: это «Братья-мусульмане», «Джамаат-и- Ислами», «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана», «Лашкар-и-Тайба», «Таблиги Джамаат», «Исламское государство», «Джабхат-ан-Нусра», «Партия исламского возрождения Таджикистана», «Исламское движение Узбекистана», «Аль-Каида», «Джамият-е-Таблиг», «Религиозно-миссионерская организация», «Свободный Таджикистан», «Джамаат Ансаруллох», «Группа 24» и другие.

Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег, а также предотвращение возможного проведения этими лицами финансовых операций за пределами Таджикистана.

Данные списки опубликованы в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

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