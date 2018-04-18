Покинуть страну, но быть на связи с семьей очень важно в наше время. Как можно выгодно звонить в/из Таджикистана? Этот вопрос, после закрытия NGN в Таджикистане стал важным, особенно для тех, кто находится на заработках в России.

В целом в России находится порядка 1,2 млн. граждан Таджикистана, более 900 тыс. из которых трудовые мигранты. Поэтому оставаться на связи с домом им необходимо.

Migrant.news.tj собрал 10 приложений, через которые можно наиболее выгоднее звонить в Таджикистан.

Конец 2017 года запомнился запретами: сначала был закрыт сервис-NGN, потом были ограничения в работе международных мессенджеров.

NGN был очень удобным и выгодным в течение многих лет не только для трудовых мигрантов в России, но и для тех, кто просто на несколько дней/недель/месяцев уезжал из страны в командировку или в отпуск и мог по очень выгодным тарифам звонить домой.

Стали блокировать отдельные сервисы популярных в Таджикистане мессенджеров - Viber, WhatsApp и Телеграмм. Хотя потом их работа была восстановлена, все же нет гарантии, что эта история вновь не повторится.

Можем ли мы найти альтернативу выгодной связи NGN или международным мессенджерам? Попробуем в этом разобраться и посмотрим, что нам предлагают операторы связи в Таджикистане и какие есть выгодные платформы и тарифы для связи с домом.

Сегодня, к примеру, звонок из Таджикистана в Россию напрямую, по международной связи, составляет 1 сомони 20 дирам.

Это не реклама, мы лишь хотели облегчить ваши поиски выбора наиболее выгодной связи с родными. Если же вы хотите самостоятельно поискать такой сервис, то задайте в поиске Google play или App Store запрос со словом VoIP. Тогда вам на выбор откроется список приложений. Прежде, чем скачать их, обратите внимание на отзывы и оценку приложения.

Сразу оговоримся – предлагаемые приложения, разработанные таджикскими мобильными операторами, являются аналогами международных мессенджеров и работают по тому же принципу: во всех случаях, для бесплатного звонка, у обоих пользователей должны быть установлены приложения, подключен интернет.

«МobiГап» от Babilon-m

Компания Babilon-m после закрытия NGN-связи запустила мобильное приложение «МobiГап» для абонентов Вавилон Мобайл. «MobiГап», как и NGN, разработан на платформе VoIP. Регистрация в приложении «MobiГап» производится только с номера «Вавилон-Мобайл», которое после установки автоматически синхронизируется со списком контактов вашего телефона и определяет, у кого из ваших контактов уже установлен «MobiГап».

Но это не означает, что звонить можно исключительно с мобильного приложения на мобильное приложение «MobiГап»: просто звонки внутри приложения совершенно бесплатные, поэтому и выгодно обоим пользователям установить это приложение. Если у вас установлено приложение, то имейте ввиду, что звонки внутри сети Вавилон-Мобайл составляет 10 дирам (если у абонента нет приложения MobiГап), на мобильные номера других компаний - 12 дирам.

С помощью этого приложения возможны не только голосовые вызовы, но и обмен бесплатными сообщениями внутри приложения, обмен медиафайлами и конференцсвязь.

Для того чтобы воспользоваться приложением, вам необходимо установить его и следовать инструкции.

Рейтинг на Google Play — 4,1

«Чи Гап» от Tcell

Приложение «Чи Гап» начало функционировать еще в 2015 году. Регистрация в «Чи Гап» возможна через мобильный номер Tcell. Приложение работает как в Таджикистане, так и за пределами страны по подключению к интернету.

Для использования приложения необходимо, чтобы оба абонента были подключены к интернету. Голосовые вызовы и видеозвонки внутри приложения бесплатны.

Но если звонить с «Чи Гап» на номер Tcell то стоимость звонка составит 10 дирам (абонент, у которого нет приложения), а на мобильные номера других сетей Таджикистана по 12 дирам.

Рейтинг на Google Play – 3,6

«Салом» от Билайн

В начале 2017 года свой мессенджер запустил и Билайн-Таджикистан. Работает он по тому же принципу, как мы писали выше, и привязан к вашему номеру Билайн.

Кроме этого, у Билайн есть опция. Звонки между абонентами Билайн России и Таджикистана выгоднее и стоят 3 рубля за 1 минуту. Звонки с Билайна России на другие операторы Таджикистана 10 рублей.

Рейтинг на Google Play – 3,8

Life от "Мегафон-Таджикистан"

Компания Мегафон-Тадижкистан запустила свое приложение МегаФон Life в этом году. Работает приложение, как и вышеназванные мессенджеры, и по тому же принципу.

Но, регистрироваться в приложении можно с номера любого из сотовых операторов Таджикистана — МегаФон Таджикистан, Beeline Таджикистан, Babilon-m, Tcell. Но, в таком случае, абонент получает доступ только в чат внутри Life.

Отличие МегаФон Life от вышеуказанных приложений в наличии личного кабинета на сайте оператора и бонусной программы «Спасибо» - по ней каждый абонент компании получает баллы. В данном приложении можно обменять баллы на бесплатные минуты для звонков в Россию.

Рейтинг на Google Play – 3,6

Приложения вне Таджикистана

В интернете есть масса предложений от разных компаний, где предлагается звонить по более выгодным ценам. Принцип работы такой же – скачиваете приложение, пополняете баланс и звоните в нужный вам город или страну. Тарифы разные, выбор за вами.

SIPNET

Приложение SIPNET - первое, что вы увидите, набирая в поисковике запрос «Выгодно звонить в Таджикистан». На мобильные номера в Таджикистан через это приложение можно звонить за 9,22 рублей (15,8 центов), а на стационарные номера 7,59 рублей (13 центов). Цена в долларах меняется в зависимости от курса рубля в долларах.

Чтобы начать пользоваться SIPNET, достаточно пройти регистрацию на сайте и получить свой логин пароль. Оплачивать можно через терминалы, банковской картой, мобильным или интернет-платежом, а также с банковского счета.

Рейтинг на Google Play – 3,6

Voipscan

Аналогичное приложение, которое мы нашли в интернете. На сайте компании обещают, что звонить через это приложение можно даже без подключения к интернету.

Одна минута звонка из России в Таджикистан через это приложение обойдется вам в 9,1 рубль (15,6 центов). Звонки и чаты внутри приложения бесплатны, как в любом мессенджере.

Рейтинг на Google Play — 3

Yolla

Эта компания также предлагает скачать приложение из App Store или Google Play. Чтобы дешево звонить в Таджикистан, вам необходимо зарегистрироваться в приложении: просто введите свой номер телефона и введите полученный через смс пин-код.

После этого пополните счет Yolla на удобную вам сумму. Если вы звоните из России, набирайте номер внутри приложения в международном формате: сначала код Таджикистана: +992, а затем основные цифры номера.

На сайте Yolla обещают, что звонки на стационарные номера Таджикистана составят от $0.0950/мин. А на мобильные от $0.1100/мин.

Рейтинг на Google Play — 4.2

Calleasy

Calleasy - это NGN, работающий под протоколом VoIP. Позволяет бесплатно общаться пользователям внутри самого сервиса. Обоим пользователям нужно скачать это приложение и быть подключенными к интернету.

Пополнить баланс можно с помощью банковской карточки Visa и других онлайн-кошельков. На городские номера можно звонить за 5,4 рублей (9 центов), на мобильные номера минута звонка обходится в 7,7 рублей (13,2 цента).

Рейтинг на Google Play – 3,9

Matrix Mobile

Онлайн оператор Matrix предлагает звонить из России на все номера Таджикистана за 4,9 рублей, и за 0,9 рублей за минуту внутри приложения. Довольно заманчиво, не так ли? Это положение есть в Google Play, но, судя по рейтингу, пользователи не очень довольны его работой.

Однако, так как тарифы этого оператора оказались низкими, то мы решили включить его в наш список. Но помните, что при этом у компании существует абонентская плата - 20 рублей в сутки. Так что вам решать, выгодно это приложение или нет.

Взамен абонентской плате компания предоставляет так же минуты на звонки внутри России, СМС и трафик интернета. Услуги МАТРИКС мобайл оказываются при содействии ПАО «МегаФон» (торговая марка “МегаФон”), ПАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн) и ООО “Т2 Мобайл” (торговая марка Tele2).

Рейтинг в Google Play — 3,1

Google

Приложение Hangouts от Google позволяет совершать звонки по всему миру. Для этого необходимо зарегистрировать свой номер (в какой бы стране вы не находились) в приложении. Почти все звонки в США и Канаду напрямую через Hangouts, бесплатные.

Звонки на некоторые номера в США и Канаде стоят 1 цент США за минуту, а по другим направлениям, доступные цены.

Необходимо дать доступ к микрофону и пополнить баланс. Баланс можно пополнить с помощью Master Card, Visa, American Express.

Стоимость звонка в стационарный телефон Таджикистана составляет 14,5 центов с учетом НДС, на мобильный номер Таджикистана - 16,9 центов с учетом НДС.

Рейтинг на Google Play — 4