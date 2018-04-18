С 16 марта граждане Таджикистана и Узбекистана могут находиться на территории друг друга в безвизовом режиме в течение месяца. Контрольно-пропускной пункт «Дусти» - самый близкий к Душанбе, он находится от таджикской столицы всего в 70 километрах.

Корреспонденты «Открытой Азии онлайн» побывали на КПП и выяснили, что открытие границ серьезно поспособствовало не только восстановлению родственных связей, но и развитию бизнеса.

На терминале, откуда ездят машины в сторону приграничного с Узбекистаном города Турсунзаде, появились таксисты, которые собирают клиентов вплоть до границы. За одно посадочное место они просят 20 сомони ($2,2).

- В день я три раза езжу до границы и обратно. Больше сил не остается, но желающих много с обеих сторон и в любое время дня, - рассказал журналистам водитель Абдурахмон Самиев. Он говорит, что его клиенты - это в основном жители Сарыасия, которые приехали прогуляться по столице, а вечером возвращаются домой, в Узбекистан.

По официальным данным, ежедневно КПП «Дусти» с обеих сторон пересекает до 2 тысяч граждан обеих стран.

СТИХИЙНЫЙ РЫНОК

Возле КПП в глаза бросается толпа людей. Как оказалось, местные жители открыли рынок, где продают товары из Узбекистана.

Как рассказали продавцы, добраться до центрального рынка в Денау стоит 11 сомони ($1,2). Но цены здесь ниже, чем в самом Турсунзаде, чем они и пользуются. Покупают товары в Денау и продают на границе.

30-летний Самандар Кодиров из Узбекистана каждое утро приезжает со своими сестрами в Таджикистан и возвращается вечером.

Они продают горох за 12,5 сомони ($1,4) за килограмм. В самом Регаре килограмм гороха стоит 17 сомони ($1,9), а в Душанбе - 18 ($2).

- Мы за день продаем до 300 кг гороха. Иногда приезжают из Курган-Тюбе и покупают у нас все мешки. Вот сейчас наш мешок закончится, и мой брат привезет еще два мешка, - говорит Кодиров.

Пограничники обеих стран не препятствуют перевозке продуктов. Главное, чтобы был сертификат качества.

53-летний Акрамбой Мамадов каждый день едет в Узбекистан за конфетами, сладостями и детскими игрушками. Он решил заняться бизнесом, потому что дома сидеть было скучно. Всю жизнь мужчина был трудовым мигрантом.

Год назад у него выявили сахарный диабет, поэтому тяжелую работу Акрамбой больше делать не может.

- Когда открыли границу, я решил попробовать наладить бизнес. Вот теперь приношу пользу семье, детям. Хотя бы на лекарства хватает, - говорит он.

Все его товары стоят 15 сомони ($1,6). В Душанбе же они стоят по 30 сомони ($3,4). Но узбекские продавцы не будут торговать в столице или в других городах. Расходы за дорогу приведут к увеличению стоимости товаров.

MADE IN TAJIKISTAN

Узбекистанцы тоже закупаются в Таджикистане. Например, алюминиевую продукцию: мантоварки (мантушницы), казаны и так далее. Берут и телевизоры LG.

Джурабек Алиев купил 10 мантоварок по 100 сомони ($11). Говорит, что пока взял для «своих» – мама подарит родственникам.

- Если родственникам понравится таджикские мантушницы, то можно будет продавать и на рынке. Самое главное, чтобы родные одобрили, - смеется Алиев.

ВЛИЯНИЕ НА ДУШАНБИНСКИЙ РЫНОК

Пока мы были на рынке, приезжали машины из Душанбе, их пассажиры оптом закупали разные товары – яйца, фрукты, игрушки, горох. Один из водителей авто, который представился Сирджиддином, сказал, что берет для себя, а не для перепродажи.

- Чтобы пройти границу с машиной, нужно платить пошлину в размере 50 долларов. А так люди продают, может быть, делали какие-то наценки, но все равно дешевле, чем в Душанбе, - говорит Сироджиддин.

К слову, открытие границы и импорт продукции из Узбекистана существенно повлияли на цены на душанбинских рынках. Так, например, мешок муки стоит теперь 140 сомони ($15) вместо прежних 180 ($20), коробка яиц - 18 сомони ($2) вместо 27 ($3), изюм - 20 сомони ($2,2) вместо 35 ($4), сахар 6 ($0,6) вместо 8 ($0,8).