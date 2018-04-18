Авторы гражданских проектов, которые были реализованы в 2016 и 2017 годах и были направлены на решение социальных задач, могут принять участие в конкурсе. Его объявила «Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО».

«Мы назвали наш конкурс «Level Up Prize». Level Up – это устойчивое выражение, которое означает переход на новый уровень. Проекты из стран Центральной Азии и Азербайджана, благодаря которым жизнь людей изменилась к лучшему, весьма интересны для нас. Это могут быть перемены в жизни маленького аула или конкретная проблема определенной социальной группы, решенная в результате гражданской инициативы. Важно, чтобы эти проекты обращались к чувствам людей, вдохновляли их на позитивные изменения», – отмечает Джамиля Асанова, исполнительный директор ассоциации.

Примечательно, что участие в конкурсе могут принять не только некоммерческие организации, но и бизнес-сообщества, и просто активные граждане.

Для этого необходимо заполнить заявку, размещенную на сайте организации и указать суть инициативы, а главное, отметить какие изменения произошли в результате их проекта, приложить фотографии и видео.

Заполнить заявку можно тут.

Заявки принимаются до 30 апреля 2018 г. 18:00 времени Астаны.

Победители будут определяться онлайн-голосованием, а церемония награждения состоится во время IX Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» – «Insights Into Development», 13-14 июня 2018 года в Алматы.

Отметим, что конкурс «Ассоциация Развития Гражданского Общества «АРГО» проводит уже в четвертый раз. Так, в 2017 году награды получили 9 проектов из 6 стран. В числе лучших были проекты: «Таджик-мама» и «Нури Умед» (Таджикистан), «Smile.KG» и «Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность» (Кыргызстан), «Молодежная Сеть Равного Обучения Y-PEER» (Туркменистан), Общественный фонд «Yмiт Yзбеу» и ОО «РУХ» (Казахстан), Ассоциация «За экологически чистую Фергану» (Узбекистан). Подробнее о победителях прошлого конкурса можно узнать здесь.

C проектами-победителями-2017 можно ознакомиться здесь.