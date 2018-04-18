Очередная 23-я сессия Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 17 апреля завершила свою работу в Душанбе.

\В работе заседании принимали участие: заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Азим Иброхим, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Халил Иброхим Акча, министр иностранных дел Таджикистана Сироджидин Аслов, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Афганистана Салохуддин Раббони, министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавод Зариф, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамед-Гулиев, заместитель министра иностранных дел Казахстана Акилбек Камалдинов, председатель Совета планирования Пакистана Сартодж Азиз, заместитель министра иностранных дел Турции Ахмед Йилдис, заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдуджабор Абдувахидов. Сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Вице-премьер Таджикистана Азим Иброхим зачитал участникам сессии приветственное послание президента республики Эмомали Рахмона. Он отметил: «В своём послании Эмомали Рахмон подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в приоритетных направлениях экономики стран-участниц Организации экономического сотрудничества и высоко оценил реализацию совместных проектов в процессе большой региональной интеграции и благосостояния народов стран, входящих в ОЭС».

Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Аслов подчеркнул большое значение сотрудничества стран ОЭС в сферах экономики, торговли, транспорта, финансирования и капиталовложения, а также туризма, призвал страны-участницы и в дальнейшем вносить свой вклад в реализацию совместных региональных проектов. Он также заявил, что основные сферы сотрудничества со странами ОЭС совпадают с целями и задачами, определенными в документе «Перспектива ОЭС 2025», а также в Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года, и поэтому считает целесообразным осуществление совместных мер по их достижению.

Были обсуждены вопросы относительно хода реализации соглашений ОЭС, заключённых между странами-членами ОЭС, статус выполнения проектов и программ ОЭС, вопросы взаимоотношений Секретариата ОЭС с международными организациями, деятельность специализированных агентств и аффилированных органов ОЭС, прогресс и оценка выполнения целей и задач, определенных в документе «Перспектива ОЭС 2025», принятие Новой Программы ОЭС по содействию Афганистану, а также административные и финансовые вопросы Организации.

По итогам 23-й сессии Совета министров иностранных дел ОЭС был принят окончательный документ – Душанбинская декларация, где говорится о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере транспорта, энергетики, туризма, экономики и социальной сферы, а также окружающей среды, которые вошли в программу «Перспектива ОЭС 2025».

Организация экономического сотрудничества (Economic cooperation organization, ECO) — региональная межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году странами Средней Азии и Ближнего Востока и являющаяся правопреемницей Организации регионального сотрудничества для развития, действовавшей на основе Устава — Измирского договора, подписанного тремя странами-учредителями — Ираном, Пакистаном и Турцией 12 марта 1977 года.

До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило преимущественно двусторонний характер. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В настоящее время регион стран ОЭС охватывает территорию в 7 млн квадратных километров с населением более 300 млн человек. На 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1995 году была принята Резолюция о сотрудничестве с ОЭС, и с тех пор ОЭС пользуется статусом наблюдателя в ООН. ОЭС также имеет статус наблюдателя в Организации Исламской Конференции (ОИК).

В рамках проведения 23-й сессии Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества сегодня в «Боги Ирам» состоялась выставка народных ремёсел стран ОЭС.