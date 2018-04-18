Таджикские дзюдоисты Мухаммадризо Кувватов и Джамшед Сулаймонов выиграли золотые медали открытого кубка Азии по дзюдо среди юниоров и молодежи в Ташкенте. Оба выступали в весовой категории до 60 кг, но в разных возрастных категориях. Кувватов стал победителем среди молодежи, Сулаймонов – среди юниоров.

Как сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Таджикистана, у молодежи нашей страны еще по две серебряных и бронзовых награды.

Шохида Каландарова в весе до 57 кг у девушек и Шарифджон Курбонов в весовой категории до 55 кг заняли вторые места. Бронзовые медали завоевали Разиаллох Лоиков (до 66 кг) и Давлатали Назаралиев (до 55 кг).

По итогам трунира сборная Узбекистана стала первой: у нее 14 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовая награда. На втором месте общекомандного зачета спортсмены Таджикистана (1 золото, 2 серебра и 2 бронзы). Третье место у представителей Кыргызстана (1 золото, 3 бронзы).

Отдельный зачет у юниоров, где Таджикистан выиграл 3 медали. Золото, как уже выше отметили, у Джамшеда Сулаймонова, серебряным призером стал Ганиджон Ганиев (до 73 кг), а бронзовую медаль выиграл Фарорун Мирзошоев (до 55 кг).

В рамках данного спортивного события были разыграны рейтинговые очки на III Юношеские Олимпийские игры. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из 11 стран.

Теперь молодежная и юношеская сборные Таджикистана выступят в чемпионате Азии в Ливане, который состоится 10-13 мая.

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