Пятого апреля голландский холдинг VEON Ltd распространил заявление, в котором сообщалось о продаже подразделения в Таджикистане ООО «Таком» (бренд «Билайн») таджикскому ZET Mobile Limited.

VEON отмечает, что данное решение обосновано стратегией компании по оптимизации своего портфеля телекоммуникационных активов и выходу с рынков, где бизнес у компании небольшой.

В 2016 году торговая марка «Билайн» в Таджикистане была обложена небывалым штрафом - в размере 45 миллионов долларов! В 2017 году прибыль компании приблизилась к нулю.

Служба связи, которой принадлежит эксклюзивное право поставки интернета, в качестве давления на компанию за долги просто перекрывает канал. От этого и ухудшение связи.

Есть у компании и другие расходы: плата за Единый коммутационный центр, плата за номер, акцизные налоги.

Все эти проблемы в числе прочего и вынудили VEON Ltd продать свою компанию в Таджикистане. За сколько она была продана - неизвестно. Впрочем, неясно и кто является владельцем этой компании, известно только, что она таджикская.

При этом, как сообщил источник в самой компании, «Билайн» не уходит с таджикского рынка. По условиям сделки бренд остается в Таджикистане.

«На данный момент идет переходный процесс. Пока в компании все сотрудники работают в обычном режиме, все находятся на своих рабочих местах», - сообщил «АП» источник в компании.

Между тем стало известно, что в скором времени ожидается приезд нового генерального директора компании - Марио Цветковича. Новые владельцы «Билайна» для развития своей телекоммуникации пригласили специалиста из Хорватии. Он владеет русским языком, что облегчит работу с местным персоналом.

При этом, по словам источника в «Билайне», обычный потребитель не ощутит изменения в структуре компании - все услуги будут предоставляться в дежурном режиме.

Эксперты в области электрической связи считают уход мобильных компаний с таджикского рынка потерей позиций по конкурентоспособности. Например, из стран Центральной Азии VEON ушел только из Таджикистана, а Telia – из Таджикистана и Узбекистана.

Telia тоже вынудили уйти?

Практически аналогичная ситуация произошла с сотовой компанией Tcell в прошлом году. Шведская компания Telia продала Фонду Ага Хана по экономическому развитию (AKFED) свой пакет акций Tcell вместе с обязательствами по налогам.

Telia сообщила, что продала Фонду 60% акций оператора за 27,7 миллиона долларов. До этого AKFED владел 40-процентным пакетом акций Tcell. Таким образом, Фонд стал единственным акционером таджикского мобильного оператора.

Налоговый комитет Таджикистана предъявил Tcell претензии на сумму 155 миллионов сомони ($20 млн). Данные средства были начислены в качестве задолженности по налогам и штрафов по итогам налоговой проверки, которая охватывала период с мая 2015 по июнь 2016 года.

По данным экспертов, именно большие долги и невозможность их выплатить и стали причиной вынужденной продажи акций. Впрочем, сама Telia связала свой уход из Евразии с тем, что они намерены сосредоточить свои усилия на странах Северной Европы.

TK-Mobile – банкрот

Оформляет свое банкротство таджикско-китайская сотовая компания TK-Mobile. Еще в феврале компания разослала своим абонентам СМС-сообщение, в котором предупредила клиентов не пополнять баланс на телефоне. В марте абонентам, которых насчитывается 10 тысяч, отключили связь.

В самой компании уже рекомендуют экс-абонентам приобретать новые сим-карты других мобильных компаний.

По словам замдиректора TK-Mobile Нурмада Шукурова, компания задолжала своей головной компании – ZTE. «Китайская компания ZTE приобретала оборудование для нас - таджикского филиала, но мы в итоге не смогли вернуть долги. В связи с этим ZTE подала иск в Экономический суд с требованием объявить нас банкротом», - сказал он.

По его словам, у TK-Mobile нет денег, чтобы вернуть долги.

TK-Mobile оформляет банкротство с сайта china.org.cn

«Поэтому единственное, что мы можем сделать, – это объявить себя банкротом по решению Экономического суда», - отметил Шукуров.

При этом он не уточнил размер долга перед китайской ZTE.

Таджикистан – вне конкуренции

Эксперты в области электрической связи считают уход мобильных компаний с таджикского рынка потерей позиций по конкурентоспособности. Например, из стран Центральной Азии VEON ушел только из Таджикистана, а Telia – из Таджикистана и Узбекистана.

По словам главы Ассоциации интернет-провайдеров Таджикистана Гафура Иркаева, еще 10 лет назад мобильный рынок Таджикистана развивался, поскольку к нему был либеральный подход, не было акцизных налогов, платы за мобильный номер. Новейшие технологии поставляли компании Huawei и ZTE.

В начале нулевых Минсвязи Таджикистана выдало лицензии в стандарте GSM компаниям МЛТ, «Индиго-Таджикистан», «Вавилон-Мобайл», в стандарте CDMA для компаний «ТК-Мобайл», «Скайтел», «М-Теко».

Постепенно большинство из них покинули рынок.

Таджикистан первым на пространстве СНГ в июне 2006 года запустил стандарт 3,5G. Сейчас, спустя десять лет (для развития связи время колоссальное!), 4G до сих пор не может охватить всю страну. И проблема вовсе не техническая, компании просто не могут себе позволить запускать более современную связь, потому как она облагается большим налогом. А потому та же 4G есть только в областных центрах и крупных городах республики.

«Ситуация будет только усугубляться»

В концепции информационной безопасности Таджикистана «отток за рубеж специалистов и правообладателей интеллектуальной собственности» указывается в качестве вида угроз информационной безопасности Таджикистана.

Как отметил «АП» на условиях анонимности эксперт в области информационной безопасности, уход телекоммуникационных компаний - показатель присутствия угрозы информационной безопасности, а угрозы исходят от неправильной реализации государственной политики по ИКТ (информационно-коммуникационные технологии).

- Уход иностранных специалистов приведет к дальнейшему падению конкурентоспособности отечественного рынка внутри страны, речь уже не идет о потенциале на уровне региона. Сегодня явно чувствует ухудшение качества предоставляемых услуг в области электросвязи в столице и других крупных городах страны. И ситуация будет только усугубляться, - прогнозирует эксперт.

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