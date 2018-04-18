Государственное учреждение по гидрометеорологии Таджикистана предупреждает, что дождливая погода в республике сохранится и завтра, 19 апреля. Ранее сообщалось, что непогода, пришедшая в страну 15 апреля, продлится до четверга.

Как отмечается в предупреждении таджикских синоптиков, в ближайшие дни в республике в связи с неустойчивой погодой ожидается подъем уровня воды в реках.

19 апреля в республике сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди (выше 1000 м снег). В отдельных районах Согдийской области усиление западного ветра до 15-20 м/с.

«С 18 по 20 апреля по горным и предгорным районам республики, за исключением ГБАО, селеопасно. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах. В горных районах ночью ожидаются заморозки до 2-7 мороза, такие заморозки опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур», - отмечают синоптики.

В Душанбе завтра будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 13-15 тепла.

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