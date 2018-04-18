Нуждающимся в жилье имамам и сотрудникам Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) бесплатно будут выданы жилые дома, построенные по обновленным типовым проектам, сообщает CA-NEWS.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы», подписанным 16 апреля.



При Духовном управлении мусульман будет открыт благотворительный общественный фонд «Вакф», за счет средств которого будет выплачиваться заработная плата сотрудникам религиозно-просветительских организаций ДУМУ и имам-хатибам.



Кроме того, отличившиеся в своей работе и нуждающиеся в жилье имам-хатибы бесплатно получат от государства жилые дома, построенные по обновленным типовым проектам.

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