Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала наиболее высокий уровень недоедания в странах Европы и Центральной Азии – он приходится на Таджикистан, где недоедает каждый третий житель страны.

В Таджикистане в 2014-2016 годы недоедали 30,1 процентов населения или 2,6 миллионов человек, говорится в докладе ФАО «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии».

Отмечается снижение этого показателя с 40,2 процентов в 2005-2007 годах. То есть ежегодно уровень распространенности недоедания снижался почти на 1 процент.

При этом, ВВП на душу населения среди стран региона ЕЦА является самым низким в Таджикистане. В 2015 году он составил всего 933 доллара.

В целом, подчеркивают аналитики ФАО, распространенность недоедания в странах ЕЦА невысока. «В период с 1990 по 2015 год регион в целом достиг огромных успехов в сокращении как процентной доли, так и абсолютного числа голодающих. Тем не менее, в нескольких странах ЕЦА распространенность недоедания остается сравнительно высокой. Наиболее высокий уровень этого показателя зарегистрирован в Таджикистане», - отмечается в докладе.

Выражается также озабоченность распространенность недоедания в Молдова (8,5 процента), Грузии (7 процентов), Кыргызстане (6,4 процента), Узбекистане (6,3 процента), Сербии (5,6 процента) и Туркменистане (5,5 процента).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus