ВВП Таджикистана в первом квартале этого года сложился в размере 12 миллиардов 350,1 миллионов сомони (около 1,4 миллиарда долларов). Объем ВВП по сравнению аналогичным прошлогодним периодом вырос в сопоставимых ценах на 7 процентов, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В структуре ВВП в первом квартале преобладали торговля и промышленность (21,9% и 18,5% соответственно).

Доля транспорта, связи и складского хозяйства составила 14,2%, а налогов – 13,5%.

Доля сельского хозяйства, которое по итогам года обычно доминирует в структуре ВВП, в первом квартале составила всего 5,1%. Это связано с тем, что сельскохозяйственный год только начинается.

В 2017 году ВВП Таджикистана составил более 61 миллиардов сомони (около 7 миллиардов долларов).

Правительство страны ожидает в этом году реальный рост ВВП будет на уровне 7%, как и в прошлом году.

Прогнозы же международных финансовых институтов является более скромными. Так, экономисты Азиатского банк развития банка предсказывают рост ВВП республики в 2018 году на уровне 6%, а Международного валютного фонда – 4%, что на 1,1% и 3,1%, соответственно ниже достигнутого в прошлом году роста.

Аналитики АБР обосновывают свои прогнозы «ожидаемым фискальным ужесточением в ответ на высокое соотношение государственного долга к ВВП», что, по их предположениям, «вероятно, ограничит государственные инвестиции, а слабый банковский сектор сдержит частные инвестиции».

Предсказания же специалистов МВФ объясняются «фискальной консолидацией (государственная политика, направленная на уменьшение дефицита за счет накопления госдолга, - прим. «АП») и сокращением кредитов, что ослабляет макроэкономические перспективы страны в этом году и в дальнейшем».

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