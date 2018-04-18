Национальный центр тестирования отменил написание эссе для абитуриентов. На централизованных вступительных экзаменах 2018 года эссе будут писать только те, кто выбрал филологию и педагогику.

Национальный центр тестирования при президенте Республики Таджикистан сообщает, что письменные работы (эссе) в централизованных вступительных экзаменах 2018 года будут писать не все.

«В связи с наличием некоторых трудностей и препятствий для внедрения и проверки письменной работы (эссе) на централизованных вступительных экзаменах 2018 года, эссе отменяется для всех кластеров, кроме 3-го кластера (филология, педагогика и искусство). То есть на ЦВЭ-2018 эссе будут писать только абитуриенты, которые выбрали 3-й кластер», - говорится в сообщении.

В связи с этим, НЦТ рекомендует абитуриентам, которые выбрали 3-й кластер (филология, педагогика и искусство), ознакомиться с руководством и материалами, посвященными написанию эссе, и готовиться к экзаменам.

Напоминаем, что электронные версии материалов по эссе размещены на сайтах Центра и Минобр науки Таджикистан.

Ранее министерство опубликовало на своем сайте список тем эссе для абитуриентов.

В списке 20 тем по таджикской и русской классической литературе, 20 тем по русской и таджикской литературе ХХ века и 60 свободных тем на русском и таджикском языках. Причем свободные темы в таджикском и русском языках разные.

К примеру, в таджикском варианте списка будущие студенты, в частности, могут написать эссе на тему - «Лидер нации – защитник нации» («Пешвои миллат- ҳомии миллат») или «Мы - последователи Лидера нации» ("Пайравони Пешвои миллатем!").

Также в списке есть темы «Я ариец и горжусь этим» ("Ман ориёиям ва бо ин фахр мекунам"), «Национальная одежда – символ национальной культуры» ("Либосҳои миллӣ - тараннумгари фарҳанги миллат"), «Упорядочение обычаев – благо для жизни» ("Танзими расму оинҳо - осоиши зиндагӣ").

В русском варианте таких тем нет. В списке на русском языке "Моя страна. Мой президент", "Наш Президент - наша гордость", "Моя Родина – Таджикистан", "Таджикистан в моей жизни", "Современные праздники нашей страны", "Без труда не вынешь и рыбку из пруда" и др.

Осенью 2016 года учащиеся средних школ Таджикистана приняли участие в апробации написания эссе на таджикском языке и около 80 процентов провалили пробные экзамены.

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