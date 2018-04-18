Новое требование Службы связи обходится мобильным операторам в миллион сомони в квартал.

Таджикские мобильные компании платят абонентскую плату в размере 20 дирамов в квартал за каждую неактивную сим-карту.

Эта плата была введена Службой связи в начале текущего года, сообщили «АП» в мобильных компаниях.

«Дело в том, что мобильные компании покупают номера у Службы связи. Если клиент перестал использовать сим-карту, то ее либо перепродают, либо она остается неактивной на балансе мобильной компании. И за то, что она лежит неактивной у нас мы платим Службе связи по 20 дирамов за каждую сим-карту в квартал», - отметил источник в одной из сотовых компаний.

Напомним, что в январе 2016 года в Таджикистане насчитывалось более 11,2 млн. абонентов мобильной связи. После перерегистрации летом 2017 года активных сим-карт насчитывалось 6,1 млн.

То есть, мобильные компании должны оплачивать каждый квартал по 20 дирамов абонентской платы за 5,1 млн. неактивных сим карт.

В квартал это выходит 1,020 млн. сомони, за год - 4,080 млн. сомони.

Служба связи аргументировала данное решение обслуживанием неактивных симкарт, при этом не разъяснила, что подразумевается под «обслуживанием».

Напомним, еще в 2015 году, Служба связи ввела ежемесячную абонентскую плату за пользование номером мобильной связи в размере 80 дирамов. Эта стоимость ежемесячно изымается у абонентов.

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