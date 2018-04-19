В ГБАО их осталось 4 человека, а в Хатлоне - 136. За прошедший год их стало меньше на 98 человек.

На сегодняшний день в Таджикистане осталось всего 345 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил «АП» глава Совета ветеранов войны и труда Рахматулло Кудратов.

В прошлом году на 14 апреля их было 443 человека.

Ветераны ВОВ на сегодняшний день живут во всех регионах Таджикистана. Меньше всего их осталось в ГБАО – 4 человека, в Согде 102, в Хатлоне 136, в Душанбе 46 и в районах республиканского подчинения 66 человек.

В конце прошлого года ушел из жизни самый пожилой ветеран Таджикистана Додарджон Умаров, которому было 117 лет, он проживал в Вахше.

«Столетних ветеранов ВОВ в Таджикистане нет, всем оставшимся ветеранам за 90», - отметил Кудратов.

Между тем, сумма выделяемого правительством Таджикистана денежного поощрения в честь очередного Дня Победы станет известна после 22 апреля.

В прошлом году президент Таджикистана Эмомали Рахмон выделил ветеранам ВОВ и блокадникам ко Дню победы финансовую помощь 3 тыс. сомони каждому.

Кроме того, в прошлом году президент поручил всем органам государственной власти на местах также оказать помощь ветеранам исходя из собственных возможностей.

Около 300 тысяч выходцев из Таджикистана ушли на фронт в 1941-1945 годах. Тогда население республики составляло около 1,25 миллиона человек.

Около 100 тысяч из них пали в боях. 55 тысяч бойцов были награждены орденами и медалями, 64 воина получили высшее звание — Героя Советского Союза.

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