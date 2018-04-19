В Душанбе в Российско-Таджикском (Славянском) университете 18 апреля открылась образовательная выставка «Дни образования Казахстана».

В церемонии открытия выставки приняли участие представители посольства Казахстана в Таджикистане, минобразования республики, преподаватели и учащиеся столичных вузов и школ.

Гости мероприятия с интересом ознакомились со стендами ведущих вузов Казахстана, посредством которых можно получить необходимую информацию.

В своем выступлении перед собравшимся посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов отметил, что казахстанско-таджикские отношения имеют динамичное и поступательное развитие во всех сферах, в том числе и в сфере образования и науки.

"Подтверждением тому является такая форма сотрудничества, как ежегодное проведение Дней образования Казахстана, в ходе которых таджикская молодежь может ознакомиться с условиями поступления в ведущие казахстанские университеты", - сказал он.

Первый заместитель министра образования и науки Таджикистана Рахматулло Мирбобоев, в свою очередь, поблагодарил представителей вузов Казахстана за организацию данного мероприятия, пожелав организаторам успехов в работе.

Всего на выставке предсталены стенды 21 вуза Казахстана.

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