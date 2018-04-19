Мы проанализировали, что на самом деле привело к столь масштабному банковскому кризису в стране. Оказалось, виноваты сами власти.

Одной из причин нынешнего бедственного положения банков один из таджикских банкиров, пожелавший остаться неназванным, называет вмешательство в их деятельность властей.

"На протяжении многих лет банки по поручению правительства выдавали целевые кредиты тем или иным секторам экономики, хотя по законодательству на это не имели никакого права, - говорит банкир. – Кроме того, сами банки вынуждены были за свой счет - читай: за счет вкладчиков, строить гостиницы, дома отдыха, цеха и даже жилые дома. Все в пользу государства".

Он пояснил, что банковская прибыль формируется в основном за счет разницы в процентах по привлеченным депозитам и выданным кредитам.

Другими словами, отмечает наш источник, сравнительно успешные банки заставляли заниматься в буквальном смысле не своим делом.

Примечательно, что НБТ сегодня ставит проблемным банкам в вину (наряду с другими грехами) «несоблюдение требований банковского законодательства, неэффективное управление рисками, в том числе кредитным риском и риском ликвидности, финансовые недостатки и, наконец, нарушение пруденциальных норм (требования, которые устанавливаются законом для кредитных организаций в целях обеспечения надежности, ликвидности и платежеспособности, управления банковскими рисками, защиты интересов акционеров и вкладчиков)».

"Тут возникает вполне резонный вопрос: что делал регулятор, когда нарушалось банковское законодательство, когда банки заставляли выдавать целевые кредиты с зашкаливающей степенью риска, что и привело и к этим самым финансовым недостаткам и нарушению пруденциальных норм?", - говорит банкир.

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