Депутаты киргизского парламента Жогорку Кенеша вынесли вотум недоверия премьер-министру Сапару Исакову.

Решение принято в четверг, 19 апреля, на заседании, передает агентство «24.kg». За отставку Сапара Исакова проголосовали 101 депутатов, против — 5. Всего зарегистрировано 112 депутатов.

Вынести вотум недоверия правительству Исакова предложили депутаты Жыргалбек Турускулов от фракции «Республика – Ата-Журт» и Алмамбет Шыкмаматов от фракции «Ата-Мекен», под письмом с этим предложением подписались более 40 депутатов.

Спикер парламента Дастан Джумабеков, получив письмо от Турускулова, отметил, что перед вынесением вопроса на палату его должен рассмотреть профильный комитет, но, лидер фракции «Ата-Мекен» Алмамбет Шыкмаматов ему возразил, что «по закону, если одна треть депутатов подписывает, то этот вопрос нужно ставить в повестку». «Это важный вопрос для политической стабильности государства», – добавил он.

В итоге депутаты взяли перерыв, рассмотрели эту инициативу на комитете по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и проголосовали большинством голосов за отставку. Отмечается, что вотум недоверия премьер-министру выносится впервые в истории Кыргызстана.

Согласно статье 85 Конституции Киргизии, премьер-министр ежегодно предоставляет отчет парламенту. По инициативе одной трети депутатов парламент может выразить недоверие правительству, решение о недоверии принимается большинством голосов. Первый раз президент может не согласиться с решением парламента, при повторном решении должен отправить правительство в отставку.

Депутат оппозиционной фракции «Онугуу – Прогресс» Исхак Масалиев считает, что президент Сооронбай Жээнбеков, не затягивая, подпишет указ об отставке кабмина. По мнению депутата, отставка кабмина может последовать уже сегодня. «Дальше все зависит от коалиции парламентского большинства - либо она сохраняется и выдвигает нового премьера, либо распадается, тогда потребуется время на формирование коалиции и правительства», - сказал парламентарий, передает ИА "Фергана"

Сапар Искаков возглавил правительство Кыргызстана 25 августа 2017 года. 16 апреля три оппозиционные фракции парламента признали отчет правительства неудовлетворительным. Фракции СДПК и «Кыргызстан» и три парламентских комитета отчет правительства одобрили.

В марте парламент раскритиковал деятельность министра юстиции Киргизии Урана Ахметова за ошибки в документах и незнание элементарных законов, 3 апреля он был освобожден президентом от исполнения обязанностей. В начале апреля депутаты фракций «Ата-Мекен» и «Республика – Ата-Журт» раскритиковали работу генпрокуратуры, после чего президент Сооронбай Жээнбеков внес в Жогорку Кенеш представление об освобождении Индиры Джолдубаевой от должности генерального прокурора, которое парламент принял большинством голосов. Кроме того, 13 апреля президент освободил от должности вице-премьера Аскарбека Шадиева.

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