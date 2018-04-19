Глава Службы связи Таджикистана Бег Сабур 11 апреля дал указание проверить все торговые центры, рынки, автозаправочные станции, рестораны и точки общепита на соответствие законодательству республики использование в этих местах радиоэлектронных средств связи, в том числе раций и WiFi-роутеров.

В связи с этим, поручено создать рабочую группу для проверки продаж и использования роутеров.

«Эта проверка предоставления услуг через WiFi роутеры на соответствие законодательству страны, прежде всего, необходима для здоровья населения», - сказал «АП» источник в Службе связи на условиях анонимности.

По его словам, согласно статье 17 (сертификация связи) Закона РТ «Об электрической связи», все средства электрической связи подлежат сертификации на соответствие установленным стандартам, техническим условиям международных и национальных стандартов.

«Иногда используют китайские роутеры, которые вредят здоровью. В наши обязанности входит предотвратить это», - отметил источник.

По словам источника, с сертификацией столкнутся лица, которые импортируют роутеры.

«Юридические лица должны получить лицензию на представления услуг WiFi в управлении по контролю Службы связи. Стоимость сертификата зависит от частоты и объема роутера», - сказал источник, при этом он отказался предоставить прейскурант.

Исполнение данного решения находится под личным контролем Бега Сабура. В случае выявления нарушений, проверяющим поручено составлять протоколы и другие акты, которые в дальнейшем предоставят Службе связи для принятия мер.

Эксперты считают, что данная проверка больше обоснована экономическими причинами. По их словам, внедрение специального разрешения на использование WiFi-услуг повлияет на уровень цен при предоставлении услуг связи, так как теперь любой предприниматель должен обязательно приобрести специальное разрешение, внося установленную сумму в бюджет Службы связи.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus