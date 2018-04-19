Милиция города Душанбе за шесть суток рейда выявила в столице 3,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. Большинство нарушений - 802 факта совершены пешеходами, пренебрегшими соблюдением ПДД.

Как сообщает пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе, рейд был проведен по столичным дорогам с 10 по 16 апреля.

За этот период были выявлены пять пьяных водителей, управлявших автомобилем.

За превышение скорости получили административное наказание 135 водителей, а еще 174 – за имеющиеся факты перегруза.

Зафиксированы 115 фактов, когда водители разговаривали по мобильному телефону в ходе управления автомобилем, еще 84 – неправильного маневрирования, 65 фактов отсутствия техосмотра автомобиля, 49 фактов со стороны водителей общественного транспорта по самовольному изменению маршрута.

Выявлено также 19 случаев неподчинения требованиям сотрудников милиции, 16 – управления авто без государственных номеров, 13 фактов игнорирования водителями светофора и 4 факта управления машиной без водительского удостоверения.

В столичном УМВД отмечают, что были также зарегистрированы еще 1 990 различных правонарушений, каких именно – не уточняется.

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