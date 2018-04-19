С первым теплом легко можно стать жертвой одного из весенних заболеваний. С точки зрения медиков, весна - довольно опасное время года в плане обострения различных заболеваний. Какие же недуги чаще всего дают знать о себе в весеннее время и как противостоять их обострению?

Аллергия

Чаще всего страдают верхние дыхательные пути, кожа, слизистые оболочки глаз. Реже — органы пищеварения. Наиболее распространённые признаки поллиноза — насморк, заложенность носа, слезотечение, сухой кашель, першение в горле, кожный зуд. Поэтому людям, склонным к поллинозу и бронхиальной астме, врачи рекомендуют избегать прогулок в середине дня, так как в этот период деревья и травы выбрасывают в воздух максимальное количество пыльцы. Лучшее время для пребывания на свежем воздухе — раннее утро и дождливая погода. Желательно защищать от пыльцы кожу — носить закрытую одежду, солнцезащитные очки, головные уборы. После прогулки принимать душ, полоскать нос и рот, мыть руки, чтобы максимально смыть с себя пыльцевые аллергены. В период обострения заболеваний назначаются антигистаминные препараты, кишечный сорбент «Энтеросгель», при тяжелом течении — гормоны.

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Авитаминоз

В качестве мер профилактики врачи рекомендуют позаботиться о полноценном сбалансированном, разнообразном питании. Весной следует отказаться от некоторых замороженных продуктов или тепличных овощей и фруктов в пользу их свежих сезонных аналогов. А в качестве освежающих напитков лучше отдать предпочтение травяному и фруктовому чаю, настойке из шиповника, свежевыжатым сокам. Кроме этого важно также проконсультироваться с лечащим врачом относительно курса витаминотерапии.

Депрессия

Виной весенней депрессии являются неустойчивая погода, сбой биоритмов, истощение организма после холодов, дефицит солнечных лучей и витаминов. Вялость, сонливость, снижение работоспособности, головные боли, апатия - вот неполный перечень признаков весенней хандры. Вам поможет кратковременный отпуск, который позволит выспаться, получить положительные эмоции от вечеринок с друзьями, чтения книги и просмотра фильма. В качестве профилактики медики советуют физические нагрузки, способствующие выработке гормона радости – эндорфина. Легко возбудимым и плохо засыпающим людям, напротив, можно рекомендовать добавлять в чай успокаивающие растения: мелиссу или мяту.

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Кожные болезни

Весной также могут обостриться: псориаз, экзема, нейродермит, витилиго, так как организм в это время года перестраивается и сальные железы могут не справляться со своими функциями. Во избежание этих напастей чаще бывайте на свежем воздухе, грейтесь в солнечных лучах, можно спать с приоткрытыми окнами (но не допускайте сквозняка!). Страдающим от экземы и нейродермита надо соблюдать строгую диету и избегать продуктов, вызывающих их обострение. Для профилактики этих болезней помогут лечебные ванны с шалфеем, ромашкой, чередой, семенем льна. При обострении врач назначит мази, гормональные и другие средства.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит

Причиной обострения может быть ослабление иммунной системы и авитаминоз, заполученный за зиму. Предотвратить обострение болезней можно, принимая профилактическое лечение и правильно питаясь. Делайте это часто, маленькими порциями: не реже пяти-шести раз в день. Питание должно быть полноценным и включать все необходимые элементы – белки, жиры и углеводы. Необходимо избегать стрессов – главного пускового механизма язвенной болезни, а при малейших признаках обострения – болях, изжоге, неприятной отрыжке – сразу же начинать лечение.

Основные симптомы – кинжальные боли в верхней части живота, бледность, холодный пот, поверхностное дыхание. Ни в коем случае не пытайтесь справиться с этим дома, немедленно вызывайте «скорую».

Острые вирусные инфекции верхних дыхательных путей

К сведению: вирус гриппа и прочая инфекция пребывает в окружающей среде постоянно. Летом они нас «не беспокоят» потому, что в пище содержится масса витаминов и у нас в избытке солнечные ультрафиолетовые лучи. С зимой все понятно, а вот весной нас сопровождают не только тепло, но и дожди, и не мудрено простудиться от промокших ног и легкой куртки. Первые признаки недомогания: заложенность носа, чихание, сухой кашель, повышение температуры тела, головная боль. Постарайтесь отлежаться дома, пейте больше жидкости, ешьте овощи и фрукты.

Будьте здоровы!