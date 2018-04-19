АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

- Вице-чемпион Таджикистана футбольный клуб «Худжанд» сыграет товарищеский матч с командой Про-лиги Узбекистана самаркандским «Динамо». Игра пройдет в Самарканде и начнется в 17:00 (по душанбинскому времени).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 АПРЕЛЯ

1949 - Открылся I Всемирный конгресс сторонников мира.

2007 - В Душанбе состоялась научная конференция, посвящённая 800-летию Джалолиддина Руми

2017 - Минкультуры сообщило, что в Таджикистане издан «Реестр национальных имен», которыми разрешено называть детей. В нем - более 3000 образцов национальных таджикских имен.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 АПРЕЛЯ

1923 – Родился заслуженный актер Таджикистана Икбол Табаров.

1931 – Родился доктор исторических наук, профессор Хакназар Назаров.

1933 – Родился литературовед Соат Чалишев.

1934 – Родился драматург Абдусалом Атобаев.

1935 – Родился поэт Мастон Шерали.

1938 – Родился режиссёр, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Хушназар Майбалиев.

1939 – Родился писатель Джамолиддин Тошматов.

1946 – Родился искусствовед Лариса Назарова.

1956 – Родился журналист Давлатбек Салолов.

1959 – Родился певец Абдумачид Бердиев.

1960 – Родился Муродали Алимардон, глава «Агроинвестбанка», бывший вице-премьер Таджикистана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Облачно с прояснениями. местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 4-9 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 4-9 тепла.

По Хатлонской области – Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 5-10 тепла, днем 13-18 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 6-11 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно с прояснениями, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью -2+3, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 мороза, днем 5-10 тепла.

По районам республиканского подчинения – Облачно с прояснениями. в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, местами туман. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 12-17 тепла, в горах ночью -2+3, днем 6-11 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 16-18 тепла..

По городу Хорог – Облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем небольшие дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 8-10 тепла.