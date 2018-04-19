В Душанбе 4-7 мая состоится официальное слушание национального доклада в Комитете ООН против пыток.

4 мая в «Душанбе-Плаза» состоится онлайн-трансляция интерактивного диалога правительства Таджикистана в Комитете ООН против пыток о реализации своих обязательств по реализации Конвенции против пыток и жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращений и наказаний.

Во время интерактивного диалога государственная делегация выступит с докладом о прогрессе страны в реализации стандартов Конвенции против пыток, ответит на вопросы членов Комитета против пыток. Комитет против пыток сделает свои заключительные рекомендации Таджикистану на ближайшие пять лет.

Государственную делегацию, которая представит доклад, возглавит Генеральный прокурор Таджикистан Юсуф Рахмон. В состав делегации входят: начальник Управления гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента РТ, Абдуджаббор Сатторзода, первый заместитель главы МВД Аламшо Аламшозода, замначальника Главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Илхом Махмудзода, 1-й заместитель министра здравоохранения и соцзащиты Саида Умарзода и в качестве независимого наблюдателя Омбудсмен Зариф Ализода.

Напомним, Таджикистан является членом Конвенции с 1995 года. В ноябре 2016 года Таджикистан предоставил в Комитет против пыток третий периодический доклад о ходе выполнения Конвенции.

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